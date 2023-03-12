外交部駐港公署批歐盟涉支聯會案言論：對特區司法公正妄加置喙

外交部駐港特派員公署批評，歐盟對外行動署有關支聯會拒交資料案判決的發言是說三道四，直斥是對香港特區司法公正妄加置喙，粗暴干涉香港事務和中國內政，肆意踐踏國際法原則和國際關係基本準則，對此表示強烈不滿和堅決反對。



外交部駐港特派員公署反駁歐盟對外行動署有聯支聯會拒交資料案的回應。（資料圖片）

發言人表示，香港國安法實施以來，香港社會海晏河清，居民各項合法權利自由在更加安全的環境中得到更好保障。但任何權利和自由都有法律規定的明確界限，任何人沒有凌駕於法律之上的特權。 支聯會有關成員抗拒配合香港警方依法提出的要求，特區司法機關對其依法審判，體現了有法必依、執法必嚴、違法必究的法治原則，是維護香港國安法權威的必要之舉，無可指摘。

發言人指出，個別西方政客罔顧事實，每逢涉及反中亂港分子的執法司法行動，就急不可耐跳出來為他們「鳴冤叫屈」、撐腰張目。這些人跳得越高，越是暴露其與反中亂港分子沆瀣一氣、狼狽為奸的醜惡面目，暴露其對香港國安法「如芒在背」、「如鯁在喉」的畏懼。

發言人指他們拉著「人權」、「自由」的大旗做虎皮，為的是一己政治自利，藏的是「亂港遏華」的陰謀詭計，無論調門唱得多高，都煽惑不了心明眼亮的香港民眾，欺騙不了國際社會的正直有識之士。

發言人強調，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。任何企圖阻擋香港由治及興大勢、阻遏中華民族偉大復興歷史進程的卑劣圖謀，都是蚍蜉撼樹，自不量力！敦促西方政客認清現實，擺正位置，立即停止詆毀香港法治和司法獨立，立即停止破壞香港繁榮穩定！