外交部駐港公署批歐盟涉支聯會案言論：對特區司法公正妄加置喙
撰文：文維廣
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外交部駐港特派員公署批評，歐盟對外行動署有關支聯會拒交資料案判決的發言是說三道四，直斥是對香港特區司法公正妄加置喙，粗暴干涉香港事務和中國內政，肆意踐踏國際法原則和國際關係基本準則，對此表示強烈不滿和堅決反對。
發言人表示，香港國安法實施以來，香港社會海晏河清，居民各項合法權利自由在更加安全的環境中得到更好保障。但任何權利和自由都有法律規定的明確界限，任何人沒有凌駕於法律之上的特權。 支聯會有關成員抗拒配合香港警方依法提出的要求，特區司法機關對其依法審判，體現了有法必依、執法必嚴、違法必究的法治原則，是維護香港國安法權威的必要之舉，無可指摘。
發言人指出，個別西方政客罔顧事實，每逢涉及反中亂港分子的執法司法行動，就急不可耐跳出來為他們「鳴冤叫屈」、撐腰張目。這些人跳得越高，越是暴露其與反中亂港分子沆瀣一氣、狼狽為奸的醜惡面目，暴露其對香港國安法「如芒在背」、「如鯁在喉」的畏懼。
發言人指他們拉著「人權」、「自由」的大旗做虎皮，為的是一己政治自利，藏的是「亂港遏華」的陰謀詭計，無論調門唱得多高，都煽惑不了心明眼亮的香港民眾，欺騙不了國際社會的正直有識之士。
發言人強調，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，全面準確貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移。任何企圖阻擋香港由治及興大勢、阻遏中華民族偉大復興歷史進程的卑劣圖謀，都是蚍蜉撼樹，自不量力！敦促西方政客認清現實，擺正位置，立即停止詆毀香港法治和司法獨立，立即停止破壞香港繁榮穩定！