歐盟指支聯會案判決壓制自由　港府反駁：肆意抹黑刑事司法程序

港府反擊歐盟對外行動署涉支聯會案判決的言論，批評是對本港刑事司法程序的肆意抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。發言人強調，本港法院處理案件不受涉案者政治理念或背景而有不同。



繼外交部駐港特派員公署發聲明後，特區政府亦發聲明，強烈敦促歐盟相關官員立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉香港事務和中國內政。



政府發聲明反駁歐盟對外行動署涉支聯會案判決的言論（資料圖片）

政府發言人指，在《基本法》和《香港人權法案》保障下，所有面對刑事指控的人都有權並會接受司法機關的公平審訊。法院嚴格按照證據和所有適用法律判案。案件不會因涉案者的職業、政治理念或背景而在處理上有所不同。

發言人強調香港是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則，司法機關依法獨立行使審判權，不受任何干涉，所有面對刑事指控的人都享有接受公平審訊的權利。

政府發言人重申，特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，維護《香港國安法》的權威，依法履行維護國家安全的職責和義務，同時維護香港市民受到法律保障的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。任何人詆毀香港法治，試圖破壞香港繁榮穩定，只會自暴其短，理屈詞窮，絕不會得逞。

已解散的支聯會前副主席鄒幸彤，及兩名前常委鄧岳君和徐漢光，日前被裁定沒有遵從通知規定提供資料罪名成立，各被判入獄4個半月。歐盟對外行動署批評香港當局濫用法律壓制基本自由。