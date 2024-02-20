東盟成員國駐港總領事參觀海關搜查犬基地及機場旅客清關大樓設施

東盟成員國的駐港總領事於今日（20日）考察參觀香港海關設於港珠澳大橋香港口岸區的海關搜查犬基地及香港國際機場旅客清關大樓等設施。關長何珮珊表示，讓他們更好地了解部門多元化清關模式的最新發展，並親身體驗前線人員的日常工作情況。



海關表示，出席活動的總領事代表團由助理關長許劍陪同，在上午先到港珠澳大橋海關搜查犬基地進行參觀考察，聽取陸路邊境口岸科總指揮官賴子榮及相關同事介紹海關搜查犬課的工作，及觀摩專業領犬員帶領搜查犬進行旅客及行李搜查示範。海關表示，總領事高度讚揚他們配合得默契十足及高效的執法能力。

代表團於下午轉到香港國際機場繼續參觀行程。機場科總指揮官李建基除向代表團講解香港海關在旅客和貨運的清關工作外，亦安排代表團到入境大堂進行實地視察，加深他們對海關口岸清關工作的認識。

總領事代表團亦與關長何珮珊共晉工作便餐。何表示，這次特別安排東盟駐港總領事到不同的口岸考察參觀香港海關的清關設施，是為了讓他們更好地了解部門多元化清關模式的最新發展，並親身體驗前線人員的日常工作情況，希望透過考察參觀及交流活動，能更深入地增進相互了解，進一步加強及促進多邊合作。