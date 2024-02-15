胡鴻鈞帶百加熱煙返港涉違例　海關累計轉介逾1570宗予衞生署調查

歌手胡鴻鈞（Hubert）1月底到廣州出席活動後回港，於高鐵西九龍站被海關人員在行李中搜出百多支加熱煙，涉違反另類吸煙產品禁令。衞生署表示，由禁令2022年4月30日生效起至去年除夕，接獲海關轉介逾1,570宗有關旅客進口另類吸煙產品的個案，以及逾510宗涉及郵包及貨運的進口個案。衞生署成功檢控共262名違例者，以及15名銷售或為商業目的而管有另類吸煙產品，當中最高刑罰為監禁兩個月。



胡鴻鈞解釋是幫朋友購買加熱煙，以為可以帶加熱煙入境香港。（資料圖片/吳子生攝）

胡鴻鈞：以為可以帶加熱煙入境香港

胡鴻鈞被爆早1月底於高鐵西九龍站，被海關人員在行李中搜出百多支加熱煙，現正等待上庭。他稱是幫朋友購買加熱煙，以為可以帶加熱煙入境香港，下次不會再犯同樣的錯誤。其經理人公司邵氏周二（13日）表示，胡鴻鈞當時攜有數盒加熱煙彈，被海關截獲及即場沒收，止待衛生處詳細檢核後，法庭會發出傳票。

違例最高可被判罰200萬元及監禁七年

香港於2022年4月30日起，禁止任何人進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙；不論數量多寡或者是否自用，一律禁止入口。循公訴程序定罪可處罰款港幣200萬元及監禁七年；非法推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品則可判處罰款5萬元和監禁六個月。

香港早於2022年4月30日起禁止任何人進口、推廣、製造、售賣或為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品及草本煙。（資料圖片）

衞生定罪個案中最高刑罰監禁兩個月

衞生署發言人表示，由禁令生效至2023年12月31日，接獲海關轉介逾1,570宗有關旅客進口另類吸煙產品的個案，當中約39%個案涉及非本港居民，即餘下61%涉及本地居民；署方同期也收到海關轉介逾510宗涉及郵包及貨運的進口個案。衞生署成功檢控共262名違例者。

就銷售或為商業目的而管有另類吸煙產品方面，衞生署同期接獲逾630宗投訴或轉介個案，並成功檢控15名違例者。在277宗定罪個案當中，最高刑罰為監禁兩個月。

另外，海關表示，由禁令生效至2023年12月31日，檢獲約863萬件懷疑另類吸煙產品。