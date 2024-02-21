九巴口岸線多北上港人　市區晚上客跌三成　視成本不排除申請加價

通關後大批港人北上，九巴今日（21日）表示，乘客量已恢復至疫情前9成，部份口岸路線乘客量更勝從前，主要乘客更由內地訪港客變成北上港人，相對本地「晚市」十分淡靜，晚上10時半後乘客流減少3成左右。

九巴目前仍有100多名車長空缺，考慮到聘請成本、油價及服務需求等，不排除今年申請加價，並指隨三隧分流實施新收費，九巴撥入用以加價時紓緩加幅的隧道基金也較之前少，但強調九巴隧道基金仍有餘額，龍運則所剩無幾。

另外，九巴早前引入英國製車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴，現正進後最後測試待運輸署審批，有望年中投入服務。



九巴今日（21日）舉行傳媒春茗，指客量已恢復至疫情前9成水平，往返內地接邊境需求增長強勁，龍運部份路線及B1、B9等邊境線在某些日子更勝過疫情前。九巴以B1為例，指留意到疫情前主要乘客是訪港內地客，但疫情後反而港人北上佔最主要，故推出B1及B9以及龍運A車兩程減一程的轉乘優惠，有關優惠原於本月完結，但昨（20日）已獲運輸署批准延長至8月底。

邊境線路暢旺，變相入黑後的市區線變慘淡。九巴稱，留意到市民早歸，「啲餐廳9點last order、10點拉閘」，晚上10時半後客量較疫情減少約3成，通宵線「N車」更為慘淡，九巴調配車務安排，將以前11點的班次撥往10時。

九巴說，面對車務挑戰，現時仍有100多個車長空缺，在考慮招聘人手、油價、營運成本及需求等增加，不排除今年提出加價申請。

政府在審批加價時，多數用審視專營巴士公司的隧道基金餘額，以紓緩批准加幅。九巴表示由於三隧分流後，西隧巴士隧道費大減，紅隧雖有增加，九巴實際撥入隧道基金的費用有所減少。換言之，日後可壓縮的加幅或較之前少，但九巴強調九巴的隧道基金仍有餘額，龍運則所剩無幾。

在新能源巴士方面，九巴早前引入英國製車廠亞歷山大丹尼士（ADL）Enviro500EV雙層電巴，九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，ADL電巴正進後最後測試，料一個月內可獲運輸署批文，之後會最行調試測試及車長培訓，有望年中投入服務。

他指，車隊現時有82架電巴，之前投入服務的比亞迪電巴表現良好，充電兩小時可行300公里，達到九巴營運需要的8成水平。電巴正在36條路線行駛，總行走距離達到200萬公里，公司目標2027年內將電巴擴至500架，即佔現時車隊約4,000部巴士的12.5%。

簡學悕續稱，九巴現有31個轉車站及31個優惠站，乘客在優惠站拍卡可獲減免1元車費，早前已在黃大仙寺及馬灣加站，會視乎合適地點陸續增加。