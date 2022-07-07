Anson Lo盧瀚霆27歲生日免費搭巴士渡輪　教主10個秘聞DSE勁高分!

7月7日是MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）27歲生日，後援會繼2021年投得尖沙咀碼頭巨型廣告牌後，今年繼續在同一地方應援，另外再有巴士、天星小輪及摩天輪免費乘搭優惠。看完Anson Lo這10個秘聞，相信大家一定對教主更加了解。



7月7日免費乘搭天星小輪

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7月7日生日的Anson Lo，每年得到不少神徒（粉絲稱呼）花錢製作大型的應援慶生，2022年應援就包括免費乘搭天星小輪來往中環及尖沙咀、免費乘坐中環摩天輪、長者免費搭九巴專營巴士、尖沙咀碼頭巨型廣告牌、以及朗豪坊Pop Up Store，實在十分盛大！

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Anson Lo最近推出了個人歌《King Kong》，7月底8月初MIRROR舉行紅館演唱會，加上剛拍畢的新劇《百萬同居計劃》，相信教主以至MIRROR的熱潮都會繼續燃燒！你又知道Anson Lo這10個秘聞嗎？

👇👇👇粉絲要知Anson Lo 10個秘聞👇👇👇

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