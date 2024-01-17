「爵屎」賀呂爵安1.21生日　E先生請全港市民免費搭九巴2號線

正舉行演唱會的男團MIRROR，其中成員呂爵安（Edan）下周日（21日）生日，九巴公布，與呂爵安國際後援會合作推出「E先生」生日主題巴士，並會在其生日正日舉辦免費乘車日，當日該主題巴士「HAPPY EDAN DAY」將行駛2號線，來往尖沙咀碼頭至長沙灣蘇屋邨。九巴發言人表示，2號線本月21日內所有班次都全程免費，而且無限次任搭。



九巴表示，下周日與呂爵安國際後援會合作，推出呂爵安生日主題巴士，並舉辦免費乘車日，由「E先生」請大家乘搭來往尖沙咀碼頭至長沙灣（蘇屋邨）的2號線，全日所有班次。

該主題巴士車牌為VR3778，生日主題巴士「HAPPY EDAN DAY」，在本月21日（下周日）會行走2號線，途經長沙灣、深水埗及油尖旺區，全港市民只要搭上這輛巴士，便可於周日無限次免費乘搭2號路線的全日各個班次，不是只限這部主題巴士。

「E先生」請大家乘搭2號線

九巴稱，「E先生」請大家乘搭2號線，市民在當上遇上該主題巴士，便毋須繳付車資，也可無限次上落車。九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客享受免費乘車體驗。