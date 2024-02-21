爆法國生蠔食物中毒　食環指示暫停Earl Huitres Geay蠔進口出售

食物環境衞生署食物安全中心今晚（21日）指，接獲衞生署衞生防護中心通報兩宗食物中毒個案，涉及個案人士曾分別於尖沙嘴廣東道及沙田白鶴汀街兩間食肆進食生蠔。



兩間食肆均曾出售來自法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔。食安中心即時指示業界，暫停進口及在港出售所有在法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔。



生蠔示意圖，並非受影響批次。（Open Rice圖片）

涉兩食肆 出售同一法國生蠔

食安中心表示，接獲衞生署衞生防護中心通報兩宗食物中毒個案，涉及個案人士曾分別於尖沙嘴廣東道及沙田白鶴汀街兩間食肆進食生蠔，兩間食肆均曾出售來自法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔。

發言人表示，為審慎起見，即時指示業界暫停進口及在港出售所有在法國Earl Huitres Geay FR 17.452.121 CE出產的生蠔。同時，中心已要求有關供應商及食肆即時停止供應及出售涉事生蠔，並正追查有關產品的分銷情況。

食安中心表示，會通知法國當局，亦會知會本地業界，並繼續跟進事件及採取適當行動

發言人提醒，生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱人士及肝病患者等容易受感染的人士，應避免進食生蠔。