八達通｜山姆超市買滿1000元人民幣減100元　連回贈優惠共賺198元

近年本港掀起北上消費的熱潮，八達通今日（22日）公布3項優惠，包括以八達通銀聯卡在5間山姆會員商店，單一消費滿1,000元人民幣，即減100元；而銀聯卡用戶在2月29日前在內地或澳門消費並登記優惠，可享5%回贈及豁免交易費用；另由即日起至4月30日，八達通APP用戶以轉數快增值八達通銀包，並儲存銀行賬戶，消費滿100元及登記推廣，可賺38元獎賞。



換言之，若完成登記優惠及開通八達通銀聯卡，於2月29日前在山姆會員商店購物1,000元人民幣，可減100元人民幣（約110港元）、獲50元回贈及38元獎賞，即合共賺198港元。



優惠一︰山姆超市消費1000元人民幣即減100元

八達通公布，由2月23日至5月22日，以八達通銀聯卡在山姆會員商店，包括深圳前海店、福田店、龍崗店、龍華店，以及珠海店，單一消費滿1,000元人民幣，即可全單減100元人民幣。用戶每日最多使用一次優惠，推廣期內最多使用10次，優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

用戶開通八達通銀聯卡簡便，只要在八達通APP銀包連結銀聯卡，即使身處內地及海外，亦可透過「轉數快」增值。

▼港人到「山姆超市」爆買現場▼



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優惠二︰轉數快增值八達通銀包及儲存銀行帳戶 獲38元獎賞優惠

八達通指，由即日起至4月30日，APP用戶只要以轉數快增值至八達通銀包，以及儲存銀行賬戶，消費滿100元並登記推廣，即賺38元獎賞。

優惠三︰銀聯卡用戶於內地消費並登記優惠 獲5%回贈

八達通銀聯卡用戶亦可把握最後機會，於2月29日前在內地或澳門消費，並登記優惠，合資格消費可享5%回贈，回贈額高達200元；而所有交易豁免1%外幣交易費用。

換言之，若完成登記優惠及開通八達通銀聯卡，於2月29日前在山姆會員商店購物1,000元人民幣，可減100元人民幣（約110港元）、獲50元回贈及38元獎賞，即合共賺198港元。

持八達通銀聯卡可在內地3,000萬個商戶消費

八達通續指，其銀聯卡在內地有逾3,000萬個消費點，在貼有銀聯二維碼或者雲閃付標識的商戶，掃瞄二維碼便可付款。用戶亦可將八達通銀聯卡，加入至雲閃付APP，透過銀聯乘車碼乘搭交通工具。八達通會持續了解客戶消費習慣，適時推出具吸引力的優惠。