樂悠咭｜將須有咭始可享$2乘車優惠　八達通App等兩申請方法教學

政府今日（28日）公布明年8月25日起，所有60歲或以上香港居民必須使用樂悠咭才可2元乘車優惠。本文詳列申請樂悠咭兩大申請方法各項步驟，尚未申請樂悠咭的「老友記」可請留意！



申請樂悠咭共有兩種方法，分別是透過八達通App申請或索取申請表格以郵遞方式申請。

方法1：八達通App申請



步驟一：

市民可在手機的應用程式商店，如App Store、Google Play或AppGallery下載八達通App，然後透過八達通App申請樂悠咭。首先進入八達通App，在主頁面的「焦點服務」部分按「申請樂悠咭」，或在主頁面的右下角，按「更多」，之後按「申請樂悠咭」。合資格人士必須年滿60歲及持有香港身份證。申請時，須準備香港身份證正本及數碼彩色護照證件相片，同意條款及細則，之後按「下一步」。

步驟二：

選擇申請人的香港身份證版本，按「開始」，並按照指示掃描申請人的香港身份證。建議將身份證放在一張白紙上進行掃描，謹記將身份證放在橙色框架內，移動手機直至框架內的四個邊緣轉為綠色，並避免身份證圖像太暗、環境太亮、有陰影、反光及深色背景，或因拍攝時手診導致影像模糊。如讀取未成功，便要按「重新拍攝」，然後重新掃描香港身份證，如沒有問題便按「確定」。申請只接受2003年開始簽發的智能身份證。

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步驟三：

申請人要查看並確保輸入的資料與其香港身份證顯示的資料相同，如有錯誤可按「修改」並重新輸入正確資料，如資料正確便點擊「確定」。然後，輸入香港通訊地址，完成後按「下一步」，再輸入手提號碼用作接收短訊，完成後按「下一步」。請留意八達通公司不會用短訊要求申請人提交任何費用。

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步驟四：

按中間的圖像，上傳一張彩色護照證件相片，相片須為白色或純淺色背景並在6個月內拍攝，否則將不被接納。申請人可按「選擇相片」，選擇預先儲存手機內的相片，然後上傳；或預備1.5吋 x 2吋彩色護照證件相片（白色或純淺色背景），然後拍照再上傳。申請人可自行將相片調正及放大，直至頭像部分置於橙色框架內，並按「完成」。請留意下圖不獲接受的相片例子。

（八達通網頁）

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步驟五：

提交申請前請確保所有資料均正確無誤，如發現錯誤，便按「修改」更改資料。確認資料無誤後按「下一步」，申請遞交申請後，請記下申請參考編號，以便日後通訊及查詢。65歲或以上人士申請時間表可參考下圖：

方法2：索取申請表格以郵遞方式申請



步驟一：

合資格申請人可以到指定地點索取申請表格，或到樂悠咭網頁下載申請表。申請人須先準備彩色或黑白的有效香港身份證副本及護照證件相片，裁剪副本至真實尺寸並貼於申請表格上。

步驟一。（八達通網頁）

步驟二：

將1.5吋 x 2吋的6個月內拍攝的彩色護照證件相片（白色或純淺色背景）貼於申請表格上，注意黏貼時切勿塗過多膠水及不要折疊。

步驟二。（八達通網頁）

步驟三：

填寫中英文姓名和香港身份證號碼。

步驟三。（八達通網頁）

步驟四：

填寫有效的手提電話號碼用作接收短訊，然後再填寫收取樂悠咭的香港通訊地址，請留意八達通卡公司不會用短訊要求申請人繳交任何費用。

步驟五：

填寫申請日期及在指定位置簽名及蓋章。

步驟六：

填妥資料後，剪下並保留「申請條款」一頁，以供日後參考。提交申請時，請覆核需要備妥的相關資料及文件，並放入隨附的免郵費回郵信封。如果用網頁下載表格則要自備信封及貼上足夠郵票，並在信封封面清楚註明申請樂悠咭的地址：新界荃灣郵政局，945號信箱，八達通卡有限公司，樂悠咭申請。

步驟六。（八達通網頁）

申請完成後，八達通卡有限公司將根據申請表上的地址陸續寄出樂悠咭，並會以手機短訊形式通知申請人留意收取。為免延誤，建議申請人可參考銀行月結單或水電煤氣單上的地址填寫申請表。如收到有關短訊後10日或在完成申請後四星期仍未收到樂悠咭，可致電樂悠咭申請服務熱線 3147 1388 直接與職員聯絡。

另外，樂悠咭毋須啟動，持咭人只需透過現有的八達通增值渠道增值多於50元即可使用。

指定地點索取申請表格如下：

港鐵客務中心非付費區 (土瓜灣、宋皇臺、顯徑、啟德、海怡半島、利東、黃竹坑及馬場站除外)及輕鐵客務中心 (元朗、天逸、良景及屯門碼頭站)

運輸署牌照事務處



民政事務處民政諮詢中心



政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心



政府資助的殘疾人士社區支援服務單位



社會褔利署社會保障辦事處



香港房屋委員會轄下屋邨辦事處



香港房屋協會 (出租屋邨、樂頤居、彩頤居及雋悦辦事處)

