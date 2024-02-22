高才通｜孫玉菡稱抵港人才月入中位5萬　料每年為港進帳340億貢獻

勞工及福利局局長孫玉菡今日（22日）在社交平台撰文，指當局自去年11月，就高端人才通行證計劃來港人才落戶香港情況，進行跟進調查。調查顯示，逾半申請人已就業，主要投身金融服務、創新及資訊科技、及商貿，這些已就業的高才通月入中位數約5萬元，有25%人月入10萬元或以上，有約10%月入更達20萬元或以上。他們的配偶也有16%已就業，多數從事高技術工作，月入中位數約3萬元。



孫玉菡稱，以調查所得數據作推算，高才通可為香港帶來相當於本地生產總值約1.2%、每年約340億元的直接經濟貢獻；加上他們普遍較為年輕，且會帶同年幼子女來港，對香港人口結構有正面影響。



勞工及福利局局長孫玉菡在社交平台撰文，提到當局就高端人才通行證計劃進行的跟進調查。相關調查於2023年11月進行，對象為當時已透過高才通簽證抵港超過6個月的約5,000位申請人及其家屬，問卷回覆率接近四成。

孫玉菡指，首輪調查結果顯示，高才通計劃對擴大本港高質素人才庫和推動經濟發展有實質貢獻。他引述調查指，高才通人才來港定居的意向明確，有43%已定居香港，餘下的人才近九成計劃在一年內移居香港。

逾半數人已就業

調查也顯示，54%申請人已就業，主要投身金融服務(31%)、創新及資訊科技(18%)和商貿(17%)等行業，並從事管理及專業工作。其餘的正計劃求職或創業。

孫玉菡指，首輪調查結果顯示，高才通計劃對擴大本港高質素人才庫和推動經濟發展有實質貢獻。（資料圖片/廖雁雄攝）

已就業的高才通人才，每月就業收入中位數約為5萬元。當中約25%人才每月就業收入達10萬元或以上，有約10%月入更達20萬元或以上。此外，高才通人才的配偶中，有16%已就業，多數從事高技術工作，月入中位數約3萬元，當中約一成月薪達10萬元或以上。另有62%人稱正計劃在港工作或創業。

孫玉菡指，按調查收集的數據為基礎，推算2023年已抵港的3萬多名高才通人才情況相約，估計高才通計劃可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。而高才通人才及其配偶普遍較年輕，過半為40歲以下，他們亦帶同年幼的子女定居香港，能增添本地勞動力，並對香港人口結構帶來正面影響。