高才通｜逾2.1萬名高才通子女來港　教育局稱中小學學位足夠

高才通截至去年底收到約6.5萬宗申請，其中5.1萬宗獲批。勞工及福利局局長孫玉菡今日（31日）在立法會會議上表示，來港的高才通的受養人申請亦有5.1萬宗，其中約3.6萬人已經抵港；截至去年12月底，有2.1萬名高才通的18歲以下受養子女來港，教育局表示有足夠中、小學學位。



人才顧問公司處理1400宗求職轉介

選委界立法會議員簡慧敏在立法會會議上，要求政府交代高才通相關數字，並敦促局方在高才的就業、創業方面加強支援。孫玉菡表示5.1宗獲批的高才通，已經有約3.6萬人抵港，政府人才辦會提供支援服務，已經有超過10間人才顧問公司提供求職配對，截至去年底已經處理1400宗轉介。他又稱，如高才來港傾向創業，人才辦、投資推廣署亦會提供建議及諮詢服務。

另外，簡慧敏認為高才來港關鍵在於安頓，人才辦可能需要司長、副司長等高層領導處理。孫玉菡稱人才辦目的是提供一站式服務，如發現政策問題可以交給勞福局處理，他本人會直接監督人才辦的總監，如處理不到，他會直接聯絡政務司司長陳國基。

洪雯倡投資1000萬可獲續簽 孫玉菡：目前不考慮

會議上，選委界立法會議員洪雯表示，部分高才來港並非定居就業，建議投資1000萬元就可以在2年後續簽。惟孫玉菡表示來港續簽條件一樣，都是需要就業或創業，目前不會考慮投資一定金額就可以續簽，但會努力澄清，避免讓中介「渾水摸魚」。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓認為不少高才來自內地，望政府推出其他措施吸引海外人才來港。（廖雁雄攝）

就高才來港的佔比，建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓認為不少高才來自內地，望政府推出其他措施吸引海外人才來港。孫玉菡稱，其實高才通有數千人來自海外，形容「一般嚟講都好好，只不過內地非特別好」。