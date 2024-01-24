高才通｜拒3千宗申請　孫玉菡冀澄清來港不需工作的小紅書謠言

高才通計劃推行一年，勞工及福利局局長孫玉菡表示，去年底已經接獲6.5萬宗申請，其中5.1萬宗獲批，3.6萬人抵港，申請被拒的主要原因是不符合準則及要求。他稱，政府不時有突擊巡查工作，會檢查申請人的資料是否屬實，如發現有非法手段來港，申請人需負刑責及被遣返。



設跟蹤調查 分析高才對香港影響

新民黨立法會議員何敬康今日（24日）在立法會提出質詢，促局方交代高才通數字及建議局方準確評估高才通帶來的成效。孫玉菡表示，為更好審視高才通計劃成效，會有跟蹤調查，向高才詢問詳細資料，政府有結果會向立法會匯報。

小紅書訛稱高才來港不需工作 孫玉菡：會清楚講解

會議上，勞聯立法會議員周小松表示，內地社交平台廣傳虛假訊息，包括高才來港不需要工作，可以生小朋友或者提供虛假工作資料以獲得簽證。對此，孫玉菡稱社交媒體訊息不符事實，會向高才清楚講解。

選委界立法會議員黃錦輝提出質詢，問及一簽多行可否涵蓋院校科研人員，以及河套區的出入境安排與內地商討進展為何。（資料圖片/梁鵬威攝）

近1萬內地人才以人才簽證來港

另外，選委界立法會議員黃錦輝提出質詢，問及一簽多行可否涵蓋院校科研人員，以及河套區的出入境安排與內地商討進展為何。

保安局局長鄧炳強稱，自內地去年2月推出南下人才簽證，截至去年年底，已有近1萬人以人才簽證來港，當局已推出政策讓香港註冊公司的外國人員可申請「一簽多行」簽證到內地，至今批出9000多宗2年或5年的「一簽多行」申請，以前批出的大部分都是6個月。對於河套區出入境安排，他指正與內地商討創新出入境模式，預先核實資格存放在資料庫以備通關之用，屆時會掃描及識別容貌就可以無感通關，不需要證件及出示二維碼。此外，鄧炳強指外國科研人員的一簽多行已經開始。

鄧炳強。（資料圖片/梁鵬威攝）

會與特派員公署商討拓展至其他專業領域人員

及後，多名議員提出例如文化藝術專才、中國內地註冊公司員工、研究機構等是否可以申請「一簽多行」，鄧炳強回應指，會整理不同種類人才，與外交部駐港特派員公署商討。