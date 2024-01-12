高才通｜每25個獲批者中1人復旦大學畢業　孫玉菡：歡迎來港發展

勞工及福利局局長孫玉菡今日（12日）展開在上海的訪問行程，拜會復旦大學。原來在已獲批的51,000宗「高端人才通行證計劃」（高才通計劃）中，有2,000人為復旦校友，即每25.5名獲批者中，就有一人在復旦大學畢業，孫玉菡歡迎內地年輕人透過合適的人才入境計劃來港發展。



勞工及福利局局長孫玉菡（右二）今日下午拜會復旦大學黨委常委徐軍（左一）、復旦大學港澳台事務辦公室主任沈國麟（左二）及領導，就培育人才及建設教育和人才高地等課題交換意見。（政府新聞處圖片)

局方表示，孫玉菡今日下午在香港人才服務辦公室總監劉鎮漢陪同下，先拜會復旦大學黨委常委徐軍及大學管理層，就培育人才及建設教育和人才高地等課題交換意見，並探討深化滬港人才交流合作的方向。

孫玉菡表示，港府現正推行多項人才入境計劃，積極招攬不同行業和專業背景的人才來港。其中主要對象頂尖大學畢業生的高才通計劃，現時185間合資格大學／院校中，有包括復旦大學在內的13間內地大學。他指截至去年年底，高才通計劃接獲約65,000宗申請，批出近51,000宗，當中接近2,000名獲批申請人畢業於復旦大學，佔約4%。

勞工及福利局局長孫玉菡（中）今日下午在劉鎮漢（右）陪同下，到訪上海軟科教育信息諮詢有限公司，並與創始人程瑩（左）會面。（政新新聞處圖片)

孫玉菡一行其後到訪上海軟科教育信息諮詢有限公司，並與創始人程瑩會面，了解該機構為上海交通大學世界大學學術排名進行的評價工作，以及各經濟體如何採納該排名以制訂招攬人才政策，滿足社會發展所需。

孫玉菡晚上拜訪上海市人民政府港澳事務辦公室主任孔福安並共進晚餐，介紹香港招才引智工作及勞工市場的最新情況。