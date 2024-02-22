鍾翰林違監管令赴英國　懲教署長黃國興稱正研限制受監管人士離港

前「學生動員」召集人鍾翰林曾因違反《國安法》入獄，他在完成服刑後需遵守一年監管令，惟他去年12月底表示已到達英國並申請政治庇護。懲教署署長黃國興今日（22日）透露，正研究限制受監管令人士的出入境安排。



對於有懲教人員涉嫌殘害在囚人士被還柙，黃國興指感受「一定唔好」，「好似患癌咁，其中一個細胞出事都會唔開心，我要確保壞細胞唔會影響他人，呢個涉及誠信、品格同操守」。



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黃國興出席懲教署年結記者會時表示，現時接受監管令的更生人士，只需向懲教署作出通知便可離港，懲教署現時沒有權力限制出入境，署方正與相關部門研究優化。

懲教人員涉襲擊在囚人士 黃國興形容感受不好：要確保壞細胞唔會影響他人

懲教署早前被揭發，壁屋懲教所有18歲羈留男子，涉嫌遭受木棍捅肛門造成永久傷害，一名二級懲教助理還柙候審。

黃國興指出，對事件感受「一定唔好」，「就好似患癌咁，任何人員都係資產，其中一個細胞出事都會唔開心，我要確保壞細胞唔會影響他人，呢個涉及誠信、品格同操守」。

就好似患癌咁，任何人員都係資產，其中一個細胞出事都會唔開心，我要確保壞細胞唔會影響他人，呢個涉及誠信、品格同操守 懲教署署長黃國興

安排首長級人員指導前線人員守法守規

他稱，懲教署會安排首長級人員進入院所，指導前線人員要守法守規，部門內的操守委員會會加強前線誠信，打造專業團隊。

就前「賢學思政」召集人王逸戰撰文聲稱，有少年犯受性侵，及遭受有勢力囚犯，獄中術語「B仔」欺凌。

黃國興表示，院所對待所有在囚人士均一視同仁，不會有任何人有特別待遇，懲教署重視紀律，十分重視人員的行為、操守及道德，如有違法會依法辦事，絕不姑息，事件已轉交警方跟進，不便評論。

懲教署今日（22日）在羅湖懲教所舉行年結記者會。（黃浩謙攝）

對於有指寄給初選案還柙人士鄒家成的書籍，懲教署以《維納斯的誕生》含裸露退回，案件正在司法覆核；亦有指懲教署剪走送入院所內的《明報》部份報道。

黃國興強調，懲教署有權限制送入院所來的書籍，避免影響在囚人士的更生，他舉例，如有強姦犯晚上觀看裸露女性的書籍，而非靜心反思過錯，「諗埋啲唔應該諗嘅嘢」，又或流入波經、馬經，可能會造成賭風，「如果有人想無限制咁睇書，坐監真係好多限制，咁就唔好犯法坐監。」另外，他又澄清，有關報章及文章有派發予在囚人士。