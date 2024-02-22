屠龍小隊涉策劃殺警　隊長認曾收款400萬　部署包括到台受軍訓

激進組織「屠龍小隊」涉計劃在2019年一次遊行中，引警員出動後放炸彈，並用長槍射擊警員。無業男子黃振強，在高等法院承認串謀籌集資金作恐怖主義行為罪。黃承認的案情指，他是小隊的隊長，其小隊為該次行動曾作多項準備，包括到台灣參加軍事訓練，設法在港取得槍械和炸藥後曾作試爆，並在香港華仁書院組裝2枚土製炸彈等。黃更與他人在Telegram設立「育龍」群組籌款，曾收款約400萬元。惟多名核心成員於行動前被捕，計劃因而夭折。



被告黃振強（24 歲，無業），承認於2019年8月1日至2019年12月9日在香港，與其他人一同串謀直接或間接提供或籌集財產，懷有將該財產的全部或部份用於作出一項或多於一項恐怖主義行為的意圖；或知道該財產的全部或部份將會用於作出一項或多於一項恐怖主義行為。

2019年12月8日港島區有大型遊行，「屠龍小隊」原計劃當天放炸彈及用長槍殺警。(詳看下圖)

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案情指黃是屠龍小隊隊長

案情指，黃是「屠龍小隊」隊長，自11月中起經常在Telegram群組「滅龍」，與成員談及使用「眼鏡（即手槍及長槍）」及「20kg（即20公斤炸藥）」對付警方。與此同時，屠龍小隊及另一激進反對組織串謀策劃於2019年12月8日的遊行中，用槍及炸藥殺害警員。

籌備工作包括到台參加軍訓

他們事前進行多番籌備工作，包括到台灣參加軍事訓練，在香港設法獲得槍械和炸藥，又到西貢測試槍和炸藥，並在香港華仁書院組裝2枚土製炸彈等。惟黃等組織的核心成員於計劃執行當天凌晨被捕，「1.28計劃」宣告夭折。

曾向「黑警」索款獲2萬元

黃被捕後，警方在其身上檢獲兩部流動電話。其中一部電話登入了TG帳號 @Happyhealer，曾向名為「黑警」的TG用戶稱：「筆錢俾手足下半世用，黎緊買槍」。截至2019年10月16日，「黑警」至少向黃支付了2萬港元。

設育龍頻道募捐

及至11月6日，黃與其他人設立Telegram 頻道「育龍」，呼籲公眾資助屠龍小隊繼續與警方抗爭，稱：「我地唔怕為你地擋子彈 都唔怕一切黑警既行為 我地只係希望 有一日可以係煲底下除面罩相擁」，並提及「捐款請PM：@Abc123bbc （黃與另一人共同使用的帳號）」。

被告黃振強承認，曾向Telegram群組一名為「黑警」成員索款，並獲2萬元，又設「育龍」頻道募捐，並曾收約400萬元。(示意圖)

多次在頻道內提及殺警

小隊成員另多次在頻道明確提及殺警，如「大家都要一齊貫徹屠龍精神！一齊殺狗！一齊贏！」及「今日你班死狗亂開槍 用車撞人 本隊保證下次一定還以顏色！攞你地命！」。在「1.28計劃」前兩天，頻道先後提到：「若有手足願意玩真屠龍online game 公會任務目標係集齊最少30粒龍心 有冇家長願意永久課金/支援玩家」，及「懇請大家，聽日12.8一定！要出嚟！」、「12.8屠龍Online正式啟服！」等。

其中一個收資戶口由黃持有

2019年11月8日至26日期間，警方誘餌人員聯絡頻道的捐款帳戶。帳號@Abc123bbc向警員提供2個銀行帳號作集資，其中一個是由黃持有的銀行帳號。另警方調查發現，@Abc123bbc曾向其他用戶發送屬於黃的Payme管賽馬會帳戶。

黃認發布訊息為牽動情緒非全屬實

黃警誡下承認完全知情並參與「12.8計劃」。他曾委派他人草擬訊息在「育龍」頻道發佈，惟內容可能不是事實，目的是盡量牽動人們的情緒，以吸引潛在出資者。翻查黃及另一人的銀行、Payme及賽馬會帳戶，兩人連同他人提供或籌集總額逾400萬元港幣。

案件編號：HCCC 256 /2023