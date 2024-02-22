農曆新年假期｜新冠個案增近六成　流感檢測陽性比率微升

農曆新年假過去，據衞生防護中心公布的最新一期新冠及流感速遞稱，新冠流感均出現持續上升的趨勢。流感方面，流感病毒檢測陽性比率較前一周上升達6.60%，但仍低於基線水平。



至於新冠肺炎方面，新冠病毒病活躍程度亦有上升，由前一周化驗所檢測到644宗陽性個案上升近六成至1,023宗，而檢測陽性比率更為13.27%。



本港在一月初踏入冬季流感季節，據最新一期新冠及流感速遞稱，流感病毒檢測陽性比率為6.60%，較於前一周的6.38%微微上升，但低於基線水平的9.21%。

檢測個案當中有53%為甲型（H3）流感、27%為乙型流感及20%為型（H1）流感。至於公院入院率則維持高於 0.25 的基線水平，並高於前一周的0.34，錄得0.41水平。其處於低強度水平，其中0至5歲入院率較高達1.71。

另外，過去11日因染流感需入深切治療部或死亡的成人個案為54宗，當中包括32宗死亡個案。至於兒童個案方面則錄得3宗嚴重個案，沒有死亡個案。至於學校及院舍方面，則錄得2宗爆發個案，受影響人數為8人。

新冠方面，據最新監測數據顯示，過去一周本地新冠病毒的活躍程度有上升，由前一周化驗所檢測到644宗陽性個案，上升近六成至1,023宗，而檢測陽性比率更為13.27%。至於學校及院舍方面，則錄得17宗爆發個案，受影響人數為88人。

衞生防護中心公共衞生化驗服務處對檢測陽性樣本，以及新冠肺炎嚴重和死亡報告個案的有關樣本進行基因分析，最常見的變異病毒株為JN.1，佔94.9%，而XBB及其後代譜系佔所有分析結果樣本則為5.1%。