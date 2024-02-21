禽流感｜女嬰感染H9甲型流感　潛伏期內曾到中山　近5年第二宗

衞生署衞生防護中心今晚（21日）公布，一名22個月大女嬰感染禽流感。患者上周四（15日）發病，臨床樣本經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗後，今日證實對甲型（H9）流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為禽流感，情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院醫院隔離病房接受進一步治療。



自1999年起本港共錄得九宗個案，最近一宗於2020年錄得，為外地傳入個案，至今沒有錄得死亡個案。



衞生署衞生防護中心今日（15日）表示，正調查一宗人類感染甲型流感（H9）的個案，涉及一名22個月大女童。（資料圖片）

正轉送瑪嘉烈醫院醫院隔離治療

衞生署表示，該名女嬰自本月15日起出現發燒和咳嗽帶痰，翌日被帶往仁安醫院求醫，當時無須入院。她的臨床樣本經衞生防護中心公共衞生化驗服務處化驗後，今日證實對甲型（H9）流感病毒呈陽性反應，分型結果待定，臨床診斷為禽流感。現時病人情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院醫院隔離病房接受進一步治療。

在中山無直接接觸禽鳥 家人曾出現喉嚨痛病徵

衞生防護中心初步調查顯示，該位女嬰在潛伏期內曾到中山，最近沒有直接接觸禽鳥，亦沒有進食未經煮熟的家禽或接觸病人。她的一名家居接觸者曾於2月17日出現喉嚨痛病徵，自行服藥後病徵已消退，而其他家居接觸者並沒有出現病徵。衞生防護中心正繼續調查個案。

發言人提醒，抵港旅客，特別是從受禽流感影響的地區和省份來港的旅客，若出現發燒或呼吸道病徵，應立即佩戴口罩及求醫，並向醫生報告外遊紀錄。