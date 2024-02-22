黎智英案｜黎被捕後頭版寫撐到底　陳沛敏稱需表達對搜報館的立場

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（22日）踏入第31天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏續作供。陳透露黎智英曾叫她製作一份「shit list」，她初時不明是甚麼，看前文下理後，理解是可能的制裁名單，惟她認為難在新聞上提及，最後未有製作，只是在新聞闡述若美國簽署行政命令，對香港可能的影響。



後來黎智英被捕，並有警員搜報館，陳指這是件很大的事，她按社長張劍虹的話構思並草擬翌日刊在《蘋果日報》頭版的聲明，標題為：「堅守崗位 撐到底！」她指當時新聞界擔憂《蘋果》能否繼續出版，他們亦想在聲明表達對搜報館的立場。



陳沛敏指黎智英曾叫她製作一份「shit list」。(資料圖片/梁鵬威攝)

黎曾叫陳弄一個shit list

庭上透露，黎智英於2020年7月中向陳沛敏發送訊息，提及時任美國總統特朗普簽署制裁中港官員的行政命令，並說：「我認為我們應該弄一個shit list。」陳在庭上解釋，當時她不明白「shit list」之意，但據訊息前文後理，理解是指類似「制裁名單」。她收到訊息後曾與同事商討，能否依照黎的意思「建議」或「估計」一份制裁名單，但發現很難係在新聞做這件事，故最終未有製作名單，只在新聞闡述該行政命令對香港的影響，包括制裁官員。

同事擔心新聞題材用字會違法

控方引述陳於7月中向張劍虹發送有關其中一次「飯盒會」會議記錄，要項提到：「國安法紅線模糊，按自己良知、新聞原則去做。」陳確認當時張身處海外，故該次「飯盒會」由她紀錄重點，當時她和許多同事都擔心新聞題材或用字會違法：「邊啲係屬於新聞自由，或者言論自由嘅範圍，我哋自己都仲係摸索嘅階段。」故在「飯盒會」上提出相關討論，會議記錄的重點則寫：「至少黎生都同意。」

黎較著重美國的看法

《蘋果》約於7月底頭版報道〈蓬佩奧尼克遜館宣告 50年對華政策失敗 美籲自由世界戰勝新暴政〉。控方問《蘋果》會將這則新聞刊在頭版，陳解釋這篇報道講述美國國務卿形容過去50年的對華政策失敗，並用了「自由世界要戰勝新暴政」如此強烈的字眼，故她認為這是：「一個係國際外交上面、中美關係上面，一個好重要嘅gesture（表態）囉。」她亦補充指，黎較著重美國的看法，亦對中共較批判，所以他們覺得新聞重要。

2020年7月23日，美國國務卿蓬佩奧在加州尼克遜總統圖書館暨博物館發言。（Getty）

刊登報道附眾籌連結

及至8月黎向陳轉發英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）的一篇新聞稿，陳指她收到訊息後交給同事處理，翌日《蘋果》刊登相關報道〈國際團隊眾籌控英籍港警〉，內文附上眾籌連結，相信是因同事相信讀者會對眾籌有興趣，所以加入連結。

新聞界憂慮蘋果能否繼續出版

同月黎被捕後，《蘋果》刊登頭版報道〈200警搜壹傳媒拘黎智英 「蘋果一定撐落去」〉，文中提到陳在FB發文指：「所有同事會繼續編採工作，新聞繼續發佈、報紙明天照常出街。」

陳在庭上解釋，當時許多新聞界「行家」關注《蘋果》翌日會否繼續出版，她遂在個人FB帳號告訴大家：「其實個個都仲喺個報館度做緊嘢，我哋個網站仲繼續有即時新聞出緊街嘅。」

2020年8月10日黎智英被捕，約200警員到壹傳媒大樓搜查。(詳看下圖)

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需表達他們對搜報館一事的立場

該篇頭版末端刊有一份「堅守崗位 撐到底！」聲明，提及張劍虹曾表示：「《蘋果》一定撐落去。」陳指當時聲明由她構思，她當時認為搜報館是好大件事。張亦表明：「《蘋果》一定撐落去！」她認為要根據這句說話的意思及精神，表達他們報館被搜一事的立場。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022