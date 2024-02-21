黎智英案｜不理反對用《蘋果》推一人一信運動　黎：要勇敢起來

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（21日）踏入第30天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏續作供。談及《蘋果》於2020年5月頭版宣傳「一人一信救香港」運動，呼籲讀者讀者寫信予美國時任總統特朗普，阻止《國安法》立法，陳坦言她當時也不認同黎的這個建議，並向黎提出他可以個人名義發起，而非以《蘋果》名義，但陳說：「不過黎生就表現得係好堅定要做呢樣嘢。」她指運動見報後曾引起黃之鋒批評，黎表示身邊有人反對，包括民主黨創黨主席李柱銘，但黎認為：「現在不能假裝聰明及小心，唯一方法是要勇敢起來。」



黎智英曾力挑眾議，在《蘋果日報》推一人一信運動，並稱：現在不能假裝聰明及小生，唯一方法是要勇敢起來。（資料圖片/張浩維攝）

黎曾建議找劉慧卿為英文版撰文

控方引述黎智英曾於2020年5月13日向陳沛敏轉發訊息指：「偉光，寫英文文章寫得好還有劉慧卿，請邀她寫。 」陳對劉慧卿是否有替《蘋果》英文版寫文章沒有印象，即使有寫數量也不多。同日，黎亦在英文版Whatsapp群組「English News」中，提及英文版涵蓋的本港評論、大陸新聞及影片數量。控方問陳有否執行上述指示，陳稱她並不牽涉太多英文版的操作，因為實體版的角色較被動，只負責挑選網上內容在報紙刊出。

陳沛敏指，黎智英曾建議找劉慧卿為英文版寫文章，但她不記得最後有否實行，又稱即使有也不多。（資料圖片/梁鵬威攝）

陳未有在實體版刊登英文版評論

訊息顯示，陳及後曾問：「紙本要不要擷取好的評論刊登？例如每周一版」她在庭上解釋，當時是想確認實體版是否需要刊登英文版評論，黎稱若有好的文章，可在實體版刊出，她最終沒有執行，但不肯定實體版有否文章是從英文翻譯，「主筆」楊清奇或對此更熟悉。

有為黎挑選放在Twitter的新聞

同月22日，黎向陳發訊息透露他開設了Twitter帳號，並請陳挑選每日熱門新聞，讓他可在Twitter上發布。翌日陳發送港台報道〈港區人大和政協聲明支持設立港區國安法〉，報道中載有照片，顯示全國政協常委唐英年等港區人大代表，手持「支持國安立法 護航一國兩制」橫額。陳再發訊息說：「賣港賊，制裁名單？」黎稱：「好的建議。」陳續表示：「張相和唐英年的發言 disgusted many Hong Kong people（令許多港人反感）」

黎曾要求找新聞熱話

及後黎回覆指他已在Twitter上傳相關推文。控方展示黎當日推文，配上相關新聞圖片及英文配字：「美國政府應否將這些人加入制裁名單？#馬格尼斯基法案」陳在庭上解釋，當時黎要求她找一些新聞熱話，供他在Twitter上發布，她便順應這個要求，而黎採納了她的意見。

陳沛敏稱她並不讚成在《蘋果》推一人一信運動，更提早回公司向黎反映。（資料圖片）

認為用蘋果名義推一人一信不當

《蘋果》曾於同月24日頭版宣傳「一人一信救香港」運動，呼籲讀者寫信予美國時任總統特朗普，請求他阻止立法。陳憶述該頭版見報前一天，黎突然提出這個主意，她坦言當時對此「唔係好認同」，並說：「黎生要求用蘋果日報嘅名義發起呢個咁嘅一人一信運動，咁我就覺得唔適當囉。」故提早返回公司，向黎智英和張劍虹反映意見。

黎當無聽到亦不接受意見

陳續憶述，她當時向黎表示以《蘋果》名義發起運動並不適合，又指黎大可買下《蘋果》頭版廣告，以個人名義發起運動，但陳說：「不過黎生就表現得係好堅定要做呢樣嘢⋯後來當然係冇聽到、冇接受我嘅建議啦。」陳有感張劍虹當時亦「唔係好熱中做呢件事」，故當日再單獨找張商討。

黃之鋒發文稱覺骨痹及肉麻

陳及後補充說，「一人一信」運動之後亦有繼續登報宣傳，但引來黃之鋒批評。她曾將此事告知給黎，並說：「我希望佢唔好繼續推呢件事。」黎回應指他身邊的人亦有反對意見，但黎稱：「佢都係決定係要咁做㗎喇。」控方引述黃之鋒曾在Facebook發文，形容「一人一信」運動：「表露無遺畫公仔畫出腸叫特朗普拯救香港」，「睇到真係覺得有啲骨痹同埋肉麻。」黃又言：「要爭取國際關注支持，無需要將自己身段放得咁卑微⋯自己香港自己救。 」

黎稱不能假裝聰明及小心

陳指她曾向黎發送該帖文，黎回應：「（黃之鋒）他所說的並不重要⋯我知道很多人不支持這個運動，包括Martin，但我們現在不能假裝聰明及小心，唯一方法是要勇敢起來。」訊息中的「Martin」應該是指民主黨創黨主席李柱銘。

黎智英亦提到，「Martin」亦不贊同他的做法，陳沛敏指黎應是指李柱銘。（資料圖片）

刊登當日碰巧有遊行

控方引述《蘋果》曾在2020年5月25日報道，前一日舉行的反《國安法》示威。法官李運騰追問，《蘋果》於5月24日頭版報道「一人一信」，同日又有示威遊行，兩者是否只是巧合？陳指黎提出「一人一信」時，沒有說明挑選24日登報是因當天有遊行。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022