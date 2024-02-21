黎智英案｜黎為《紐時》撰文問看法　陳沛敏指國安進駐會羅織罪名

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（21日）踏入第30天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏續作供，提到黎曾在《紐約時報》就國安法撰文，黎在撰文前曾問陳意見，陳曾回覆稱：國安機構駐港後會處理「一小撮」人，之後為合理其存在，會羅織他人罪名，且不准外籍法官審理等，又指這完全違反法治。陳解釋她當時只是把大眾對《國安法》的輿論告知黎。據她理解，黎的文章最後有在《紐時》刊登。



黎智英獲邀在《紐約時報》就國安法撰文前，曾問陳沛敏看法。(資料圖片)

黎撰文前曾問陳的看法

控方今午引述，黎智英曾於2020年5月底向陳沛敏發送訊息，透露他要為《紐約時報》就《國安法》撰文，問陳有何觀察。陳回覆指「國安機構一旦駐港，當處理了所謂『一小撮 』『危害國家安全 』的人（例如所謂港獨）之後，為了justifies它的存在和擴張，就會經繼續羅織其他人的罪名」、「不准外籍法官審理國安法案件，這也是完全違反香港法治」等。陳在庭上解釋指，她是將當時大眾擔憂《國安法》的輿論告訴黎，理解文章最後有在《紐約時報》刊登。

社工阻差被囚一年新聞放頭版

控方又呈遞《蘋果》於同年6月頭版報道〈要求放緩清場 免人踩人受傷 社工阻差辦公重囚一年〉，並引述內文提及處理該宗案件的的裁判官曾指「7.21白衣人『勇敢面對』」。陳確認該報道是一篇法庭判刑案件的新聞，又指報道角度是認為判刑有爭議性，當時輿論包括社福界亦覺得刑法過重。

若黎在群組會主導所有意見

《蘋果》管理層於同年6月22日開設Whatsapp群組「國安法應變委員會」，陳指這是張劍虹的主意，並確認黎不在群組內。控方追問原因，陳指：「咁可以自由啲討論，因為如果有咗佢（黎）嘅意見係度，變咗佢嗰個意思，就會主導曬所有人嘅意見，變咗就唔係一個討論嘅場合。」相信張當時有意讓管理層先討論，他再向黎反映。

陳沛敏稱他們在設定標題時會以黎智英一貫想法作參考。(梁鵬威攝)

同事憂加署名會招致法律後果

管理層曾在該群組提及記者署名的事宜，陳在庭上解釋，當時有同事擔憂若在文章或新聞圖片加署名會招致法律後果，但亦有同事認為需要加署名，管理層就此討論，最後決定現場直播、人物專訪、報紙A1等4類文章需加署名。被問到當時是否將此事告知黎，陳指她當時認為沒有必要報告，即時需要也並非由她處理。

頭版標題跟黎一貫想法

控方引述《蘋果》於2020年7月1日的頭版報道，題為〈惡法生效 兩制蓋棺 泛民7.1繼續抗爭〉。陳指標題是她、執行總編輯林文宗及其他編輯「根據黎生一路對國安法嗰個意見諗出來」，黎會在撰文或「飯盒會」等公司場合提及這類看法，如稱：「傳媒都冇得做，或者一國兩制玩完個啲。」法官李運騰問，為何該篇頭版沒有落署名？陳指若有特殊情況，記者可向主管提出免加署名，取得採訪主任同意便可。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022