黎智英案｜陳沛敏指《蘋果》非參與社運　只是支持示威者的訴求

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（20日）踏入第29天，前《蘋果日報》副社長陳沛敏續作供。談及《蘋果》英文版內容，陳指當時黎希望英文版較著重中國新聞，非本地新聞。此外，控方指當時《蘋果》動新聞平台總監曾表示，英文版是要「打國際線」，陳解釋這是當時社運示威者常用字眼。法官追問《蘋果》為何會參與社運？陳指《蘋果》並非參與，而是比較諒解示威者處境，以及支持他們爭取的訴求，例如爭取雙普選，則符合黎一向支持民主的取態。



陳沛敏指，黎智英在討論英文版時，有提到要著重中國新聞。（資料圖片）

英文版較著重中國新聞

控方引述《蘋果》總編輯羅偉光曾於2020年5月12日，在Whatsapp群組「English News」建議，可從社論、黎的專欄「成敗樂一笑」等挑選數篇文章，翻譯後作為英文版。陳指實體版部門不需挑選文章，後來公司聘用馮偉光出任執行總編輯，這項工作則由他按黎的原則揀選內容，即較著重中國新聞，或被認為外國讀者會較關心的新聞，包括關乎中美關係的新聞，而非香港本地新聞。例如當時《蘋果》曾做有關「沙中線」工程的偵查報道，雖然當時該報道篇幅較大，亦曾獲獎，但她相信這並非國際社會關注香港的新聞。

陳沛敏指《蘋果》並非參與社運，只是支持示威者爭取的訴求，如雙普選，是合符黎智英的取態。（資料圖片／李澤彤攝）

爭取雙普選符合黎支持民主的取態

此外，動新聞總監張志偉曾在群組指：「因我們今次打國際線，目的是發揮香港《蘋果》在外國的影響力和話語權。」陳指相信當時張採用了社運示威者常用字眼，認為其意思是指「國際文宣」。法官李運騰追問，《蘋果》為何會參與社運？陳指她不會用「參與」一詞形容，只是《蘋果》態度較諒解示威者處境、立場支持他們的訴求，如要求爭取雙普選，符合黎一向支持民主的取態。除此之外，正如她早前所述，黎曾在立法會事件中，表明希望《蘋果》能多報道示威者心聲，讓運動持續下去。

怕無人簽支票才委任陳及羅任董事

黎在另一訊息中曾指，時任壹傳媒非執董Mark Clifford可找KOL替英文版寫文章。陳指她當時未有為意，後來才知Mark Clifford是董事。控方追問陳是否被委任為董事時才認識Mark Clifford，陳指當時壹傳媒因涉及工業村欺詐案，負責財務的管理層被捕或被帶走調查，會計部「好徬徨」，擔心無人簽支票支薪、出稿費等事宜，公司才會委任她和羅偉光等人出任董事，但她並非因此認識Mark Clifford。

陳沛敏稱她在2021年6月被捕後已請辭，但其他同事擔心公司會否倒閉及會否有其他人被捕。（資料圖片）

陳被捕後同事擔心其他員工會否被捕

陳續解釋黎曾在節目「Live Chat with Jimmy」邀請Mark Clifford，故對他有認知，但最印象深刻的是，她於2021年6月首次被捕，其後獲准保釋，當時《蘋果》同事十分擔心公司會否倒閉、會否再有其他員工被捕等，雖然她被捕後已請辭，但仍可代表同事向董事局查詢《蘋果》是否應該結束。

做不到擔保 認為應結束

陳坦言：「其實我嘅意見係覺得應該要結束⋯佢哋（同事）提出，繼續做落去係咪唔會比人拉，我做唔到呢個擔保嘅時候，但原來喺董事局⋯」此時法官杜麗冰打斷指，控方是問陳如何認識Mark Clifford，但陳的答案偏離重點。陳就回應指，她只想表達自己在被捕後的處境下，才會對Mark Clifford有深刻印象。

黎提及要報中國維權及港警暴新聞

控方指訊息顯示，黎曾於2020年5月12日與張劍虹、羅偉光開會商討有關英文版內容的事宜，陳表示當日請了假，黎翌日向她發送會議錄音。陳閱讀錄音謄本後，指錄音提到中港新聞需要譯成英文，她事後曾向中國組同事了解，如何符合黎提到英文版要報道中國維權新聞、香港警暴問題等要求。陳又補充指由於中國組多了這類報道，故實體版相關報道亦隨之增加，但因紙媒的對象是香港人，內容並非與英文版一模一樣。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022