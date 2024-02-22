海洋公園｜八鄉鱷魚下月亮相免費參觀　政府助爭取新大熊貓來港

農曆新年長假期結束，海洋公園今日（22日）公布，新春期間人流暢旺，年初三（12日）的入場數字創下疫情後單日新高。大熊貓安安在去年離世，公園表示正透過港府向內地爭取大熊貓來港，隨時做好準備接收。此外，八鄉鱷魚的投稿徵名已截止，海洋公園呼籲公眾在3月4日至12日期間投票選出「心水」名字，預料鱷魚在3月可正式亮相，並免費開放參觀。



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年初三入場數字創疫情後單日新高

內地農曆新年長假期間（10日至17日），香港共錄得125萬內地旅客人次訪港。海洋公園主席龐建貽今日公布，園方在新春期間人流十分暢旺，年初三（12日）的入場數字創下疫情後單日新高。年初一至年初八的總入場人次，較去年同期升37%，人均消費亦有19%增長。

2007年香港回歸10周年到港的安安及佳佳，為香港首對大熊貓，相繼於2016年及去年離世，現時海洋公園只餘下年近18歲的樂樂及盈盈。惟牠們至今未能為香港繁衍下一代，海洋公園透露，盈盈仍處於生育期，並與樂樂感情深厚，公園會繼續協助繁殖下代。

海洋公園主席龐建貽。（公園提供相片）

海洋公園透過港府 向內地爭取大熊貓來港

此外，海洋公園去年11月底與四川省簽署兩項分別為期5年及20年的合作協議。當中包括延長海洋公園現有的三隻珍稀小熊貓，即泰山、聰聰和柔柔的借用時限，亦會再借出多批小熊貓作為展示及保育用途等。當時龐建貽表示，期望未來再有大熊貓到港。

時隔數月，再問到會否再有大熊貓來港，海洋公園表示正透過港府向內地爭取大熊貓來港，並隨時做好準備接收。

三月初投票選八鄉鱷魚名字

去年4月30日，八鄉錦上路蓮花地驚現兩米長鱷魚，同日被運往海洋公園照顧。當時獸醫檢查後，估計是一條年約4歲的雌性暹羅鱷，身長約1.9米，體重約35公斤，並將於今年成為動物保育大使。海洋公園透露，正門外正興建新展館，預料鱷魚將在3月正式向公眾亮相，毋須購票便可參觀。

海洋公園上月邀請市民為鱷魚命名，現時已截止投稿。公眾可在3月4日至12日中午12時正，在海洋公園的社交平台上投票，為鱷魚選出「心水」名字，投票結果將於投票結束當日公布，並確認最終名字。