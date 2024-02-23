綠置居啟鑽苑錄122宗撻訂　招國偉料買家寧棄首期　改買較大單位

綠置居計劃下的鑽石山啟鑽苑迄今至少有120宗撻訂個案，佔全項目單位5.7%。公屋聯會總幹事招國偉今早（23日）在電台節目表示，據最新數字，該屋苑有122宗撻訂個案，認為數目比較多，又指因應未來新建資助房屋出售單位面積會封底，這類面積較細的單位在重售時，吸引力會較低。



▼鑽石山啟鑽苑▼



+ 3

據房委會《一手住宅物業銷售條例》第60條所備存的成交紀錄冊資料，截至2024年2月20日下午4時，鑽石山啟鑽苑共有120個單位撻訂。公屋聯會總幹事招國偉在電台節目表示，據最新資料，啟鑽苑已有122個單位撻訂，數目比較多。

90個單位屬開放式及細單位

他提到，在綠置居2021計劃時，啟鑽苑位處地段好，配套齊備，不過屋苑中有約90間屬開放式單位及細單位，隨著港府公布未來新建資助房屋出售單位面積會封底，他也有收到一些查詢表示能否放棄已揀選的單位，並再作申請以購買一些較大的單位。

招國偉續指，以面積最細的單位而言，5%首期約6至7萬元，不排除有些買家寧願損失首期，也想未來再申請，揀選一些較大的大位，「唔排除有呢啲考慮。」

但他也提到，因應綠表申請資格在去年收緊，現時綠置居申請人在提交申請前24個月不能持有物業、或簽署過任何賣買協議，他認為這並非罰則，不過這種「過冷河」的做法合適。

他又提到，相信今次被撻訂單位大多都是一些100多至200多呎的單位，重售時吸引程度也會較低，不過是否會「賣唔晒」則言之尚早。

招國偉。（資料圖片）

提到當局正跟進一些未補地價居屋違規轉售，招國偉指若有居屋、綠置居申請人揀樓後，將單位一直空置，再轉售賺錢，既沒善用資助房屋，也達不到計劃本身讓港人買樓自住的目的，同意要收緊空置轉售。他又指，考慮到買家應對違規轉售不知情，要求賣家將轉售利潤補回予當局是一種折衷方法。

至於最近房屋局表明與運輸署合作查核公屋住戶所持車輛價值，打擊濫用公屋行為，招國偉則表明，相信住戶是否持有名車只是一條線索，以供當局再作跟進及調查，並非有貴車等同資產超標。