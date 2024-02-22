綠置居撻訂｜啟鑽苑120單位撤銷買賣協議　房委會至少殺訂707萬

綠置居計劃下的鑽石山啟鑽苑第三至第五座（啟池閣、啟濤閣及啟湖閣）本月14日開始入伙。不過翻查紀錄，迄今錄120宗撻訂個案，佔全項目單位5.7%，房委會表示，撻訂單位佔整體出售單位數目的百分比並沒有顯著增加。



房委會會收取一筆相等於售價5%的款額，作為買方撤銷買賣協議的代價。由於撻訂單位逾半數為開放式單位及納米單位，若以最便宜單位售價117.93萬元計算，房委會至少殺訂707萬元。



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據房委會《一手住宅物業銷售條例》第60條所備存的成交紀錄冊資料，截至2024年2月20日下午4時，該屋苑共有120個單位撻訂。房委會表示，啟鑽苑提供2,112個單位，與過往綠置居的銷售計劃比較，啟鑽苑撻訂單位佔整體出售單位數目的百分比，並沒有顯著增加，有關單位會安排在「出售綠置居單位2023」重售。

房委會表示，參照以往推售資助出售房屋的經驗，買方撻訂的情況大多在發展項目臨近竣工時出現，相關情況並不罕見。按照現行安排，同一發展項目中所有因買賣協議撤銷而收回的單位會一併納入於日後的銷售計劃下重售。

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房委會表示，在簽署轉讓契據前，若買方獲准撤銷買賣協議，房委會會收取一筆相等於售價5%款額，作為買方撤銷買賣協議的代價；撤銷買賣協議受買賣協議的條款限制，包括買方須向房委會支付或償付與撤銷買賣協議有關或其引致的一切法律費用、收費及代付費用，如印花稅及註冊費。現居於公屋的買家，無需交回單位。

啟鑽苑「樓王」位於第四座36樓1室，單位面積479平方呎，售385萬元，呎價8,038元；至於最平單位位處第四座的206室，單位面積186平方呎，售117.93萬元，呎價6,340元。今次撻訂單位逾半數為開放式單位及納米單位，若以最低售價推算，房委會收回5%樓價訂金，即至少殺訂707萬元。