綠置居啟鑽苑錄120撻訂　入伙業主稱不怕樓市跌：跌係一個過程

綠置居計劃下的啟鑽苑第三至第五座（啟池閣、啟濤閣及啟湖閣）本月14日開始入伙，不過翻查紀錄，啟鑽苑迄今錄120宗撻訂個案，情況並不常見。有選擇入伙的業主就表示，喜歡啟鑽苑交通及套配好，加上自住未有打算炒賣，坦言不感後悔。



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綠置居啟鑽苑第三至第五座（啟池閣、啟濤閣及啟湖閣）本月14日開始入伙。但據房委會《一手住宅物業銷售條例》第60條所備存的成交紀錄冊資料，截至2024年2月20日下午4時，該屋苑共有120個單位撻訂。

業主：依家樓價跌咗都冇辦法

一位不願透露姓名、即將入伙的女士認為，當初因啟鑽苑交通好、地點靚而選擇購入，惟她亦留意到有較多人撻訂，「依家樓價跌咗都冇辦法，買嗰陣好搶手㗎！搶得好緊要，好似唔使錢咁」。

她表示，該單位本身都打算用來自住，雖然「買貴咗」，但因不打算炒賣不感後悔，又稱「（樓價）跌係一個過程」。她稱該屋苑相當舒服及較為安靜，十分喜愛。

睇中屋苑交通方便 坦言機會難得

另一位高女士近日入伙兩房大單位，首期由子女繳付。她稱，該屋苑雖然實際上並不算太靜，不過因交通方便、配套設施齊整，故未有考慮撻訂。

對於有不少人撻訂，她就表示大家「各有各諗」，有人或因擔心樓價下跌而撻訂，不過她稱在自住的情況下，樓價跌亦不要緊，「唔驚得太多」、「樓價有高有低」。

對於多人撻訂，高女士就表示大家「各有各諗」，自己就未有考慮過撻訂。（夏家朗攝）

而劉小姐則是購入最細的單位，她稱「都唔貴㗎，呢個機會好少㗎嘛！」加上自己又認為位置好、交通方便，故未有撻訂的想法。