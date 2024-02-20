綠置居啟鑽苑逾百撻訂　議員料因納米樓絕跡　買家能保公屋資格？

位於鑽石山的綠置居啟鑽苑業主開始辦理入伙手續，迄今錄120宗撻訂個案，其中逾半數為開放式單位及納米單位。有議員估計，錄過百宗撻訂原因，有可能與日後納米樓絕跡有關，市民寧願浪費數萬元撻訂，抽新落成的屋苑。



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據房委會《一手住宅物業銷售條例》第60條所備存的成交紀錄冊資料，截至2024年2月20日下午4時，啟鑽苑共有120個單位撻訂。

立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，2,000多個單位內有6％的單位撻訂，形容情況比較少見，他指， 以往一般綠置居屋苑只有10至20宗撻訂個案。

寧蝕10萬首期買更大單位

2022年的施政報告提出，所有於2026-27年度起落成的資助出售房屋一般實用面積不少於26平方米，新落成公屋（一至二人單位除外）一般室內樓面面積不少於同等水平。

梁文廣表示，留意到啟鑽苑撻訂單位超過七成為細單位，共通點是首期涉款較少，即使撻訂對業主而言，成本亦不足10萬元，但他們可再申請其他較大單位的居屋，「佢哋覺得今次撻咗訂，仲著數啦，後面買返，加上佢又覺得樓市趺，就算佢買返，加埋撻訂呢10萬、8萬，都仲比原本著數。」

梁文廣表示，2000多個單位內有6％的單位撻訂，形容情況「比較少見」。（資料圖片）

撻訂仍可保留公屋資格

梁表示，綠表人士購買居屋需先付首期的5％，而白表則需先付首期的10％。至於撻訂會否影響其公屋資格，梁文廣稱撻訂對公屋資格沒有影響。

梁文廣提到，撻訂單位會在緊接的綠置居2023同時重售，相信啟鑽苑配套方便，即在重售時，會受單身資格人士歡迎。

公屋聯會總幹事招國偉表示，今次啟鑽苑撻訂數比平時多，他同樣認為，撻訂業主期望住較大的單位而撻訂，「放棄而家呢個單位，將來買返大少少。」

公屋聯會總幹事招國偉表示，今次啟鑽苑撻訂數比平時多，他同樣認為，撻訂業主期望住較大的單位而撻訂

白表申請者在未來24個月不能申請居屋

不過他指出，啟鑽苑撻訂業主，若為白表申請者的話，他們在未來24個月不能申請居屋，因此白表申請人或未能申請今期居屋長沙灣麗玥苑。

他又指，綠置居2022的錦柏苑亦有近100個單位有上期未能售出，同樣會在綠置居2023重售。他表示，部分單身資格人士亦會喜好於大單位，因此重售時，100多呎單位未必能完全售出。