Chubby Hearts｜中環巨心再因風速超限暫收起　改展出「小雙心」

港府首項推動大型盛事、由香港設計中心策展的「Chubby Hearts Hong Kong」由情人節（14日）展出至元宵節（24日），期間巨型紅心在香港多處上空飄浮。不過，主辦方今日上午（23日）公布，因應現時迅速改變及難以預計的風勢和風向，可能會損壞設計裝置，故位於中環皇后像廣場花園巨型紅心需暫收起，同場改為展出兩個3米直徑的紅心。翻查資料，在上周六（17日）主辦方亦曾因同樣原因，將巨型紅心收起。



▼2月17日 Chubby Hearts中環「大心」因大風換「細心」▼



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香港設計中心今日上午，在社交平台公布特別消息，指因應現時迅速改變及難以預計的風勢和風向，可能會損壞設計裝置，為確保公眾安全，中環皇后像廣場花園的12米直徑的巨型紅心需要收起，改為展出兩個3米直徑的紅心，今日展出時間為下午1時至晚上9時。翻查資料，在上周六（17日）主辦方亦曾因同樣原因將巨型紅心收起。

天文台：今日吹東至東北風4至5級

天文台網頁顯示，本港今日吹東至東北風4至5級，即平均風速每小時11至21海里，離岸間中6級，即平均風速每小時22至27海里。

明日將會是Chubby Hearts展出的最後一天，12米直徑的巨型紅心能否再度展出仍是未知知數。不過天文台預測，明日吹東至東北風4至5級，離岸間中6級。