Chubby Hearts｜「快閃追心團」連辦五天　多角度體驗地道文化

巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts自2月14日在港展出，首3天便已錄得逾20萬人次參觀，遠超主辦機構預期的10萬人次。本地文化企業「活現香港」（Walk in Hong Kong） 亦把握機會，昨日（19日）起一連五天推出「快閃追心團」，邀請不同界別的嘉賓分別從速畫、攝影、電影、社區及建築角度，與參加者深度交流，把文藝活動與地道文化互相結合，以嶄新視覺發掘城市魅力。



每日免費辦一團 不同主題及嘉賓分享

「快閃追心團」每日只辦一團，全程約1.5小時，費用全免。 因應Chubby Hearts主辦方每日清晨才揭曉心心「快閃」地點，「活現香港」會於同日上午9時30分透過其社交平台揭曉當日行程，並分別有速畫、攝影、電影、社區及建築等主題及嘉賓分享。

首團快閃桂林街 沿途介紹深水埗特色

「快閃追心團」首團已於昨日（19日）出發， 配合巨型紅心於今日「快閃」深水埗桂林街。首團邀得城市寫生團隊「畫下嘢」擔任嘉賓，與20名參加者由深水埗福華街出發，沿途介紹區內特色建築與地道特色，行程以桂林街作結。

「畫下嘢」及參加者，並以飄浮於桂林街的巨型紅心作為背景，以城市速畫（Urban Sketching）紀錄深水埗的獨特風貌。

參加者稱特別體驗 嘉賓包括學者及導演

參加者Rita稱，這是她首次參與此類快閃活動，感覺相當特別，認為是一種文化共融體驗。另一名參加者、從事活動策劃的Hoey稱，覺得快閃團有「期間限定」的感覺，讓她可以嶄新方式體驗城市文化，並探索較少到訪的深水埗。

根據主辦單位公布，繼首團的城市寫生團隊「畫下嘢」之後，今日（20日）的嘉賓為《香港知埞》作者陳傑、明日（21日） 是《緣路山旮旯》導演黃浩然，建築歷史學者黎雋維、香港遺美版主林曉敏，會分別在周四（22日）及周五（23日）參與。

活現香港「快閃追心團」詳情

出團日期：2月19日至 23日，每日一團

集合時間：15:50

出發時間：16:00

時長：1.5 小時

語言：廣東話

集合地點：將於活動當日上午9:30公布

嘉賓陣容

2 月 19 日：畫下嘢 （城市寫生團隊）

2 月 20 日：陳傑 （《香港知埞》作者）

2 月 21 日：黃浩然 （《緣路山旮旯》導演）

2 月 22 日：黎雋維 （建築歷史學者）

2 月 23 日：林曉敏 （香港遺美版主）