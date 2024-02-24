消防處馬會資助三巴士公司增巴士站AED機　200人今參加CPR工作坊

消防處今日（24日）在將軍澳消防及救護學院舉行「處處有心機──三巴同心 救心先行」活動，「處處有心機計劃」資助社會各界購置更多自動心臟除顫器，有三間巴士公司支持計劃，成為首批獲贊助機構，在各區部份巴士站站長室外增設AED，供市民遇上心臟驟停事故時即時取用。



消防處今日在將軍澳消防及救護學院舉行「處處有心機──三巴同心 救心先行」活動。（資料圖片/消防處IG圖片）

九巴、城巴、新大嶼山巴士獲資助購置AED

消防處今日在將軍澳消防及救護學院舉行「處處有心機──三巴同心 救心先行」活動。「處處有心機」為香港賽馬會慈善信託基金資助下推行的計劃。消防處副處長（行動）黃鎮業與九巴公司、城巴公司和新大嶼山巴士公司的代表共同主持啓動儀式。

消防處副處長（行動）黃鎮業致辭時表示，消防處在香港賽馬會慈善信託基金的資助下，推出「處處有心機」計劃，資助社會各界購置更多自動心臟除顫器（AED）。他感謝三間巴士公司支持計劃，成為首批獲贊助機構，在各區部分巴士站站長室外增設AED，供市民遇上心臟驟停事故時即時取用。

黃鎮業又表示，消防處正積極邀請其他團體和機構參與計劃以履行其社會責任，從而加強AED的覆蓋面。另外，他稱消防處現正物色其他合適地方，例如銀行理財中心及加油站等，鼓勵及贊助有關團體或機構裝設AED，共建更完善的社區安全網。

消防處於去年與其他相關組織籌組「救心同仁」聯盟，結合社會各界力量推行CPR及使用AED的社區教育，超個70,000名市民已成為「救心同仁」。（資料圖片/消防處圖片）

有二千多部AED已登記「搵得到」

活動吸引超過500人出席，其中約200個熱愛巴士的公眾人士和巴士公司職員參與了心肺復甦法（CPR）及AED工作坊成為「救心同仁」。消防處於去年與其他相關組織籌組「救心同仁」聯盟，結合社會各界力量推行CPR及使用AED的社區教育，超個70,000名市民已成為「救心同仁」，願意在遇上心臟驟停事故時伸出援手拯救生命。

另外，根據消防處資料，現時約有2,700部AED已登記在消防處的「AED搵得到」網上資訊平台，分布在鐵路站、商場、學校、消防局、救護站、體育館、圖書館、超級市場及社區會堂等各個公共場所。