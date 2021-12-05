做個救人英雄！ 把握黃金五分鐘　用AED拯救心臟停頓病人

本港每年有超過5000名市民，在社區出現突發心臟停頓，病人的腦細胞會於五分鐘內開始壞死，不及時獲救隨時死亡。即使你不是「任何人」，沒有學過心肺復甦法，一旦遇到有人突然心臟停頓，只要盡快取得自動心臟除顫器(AED)，按語音指示開機、貼電擊片、按一個掣為病人電擊，便有機會拯救一個生命，甚至是一個家庭。

撰文：醫善同行醫學顧問、香港心臟專科學院前院長陳藝賢醫生



每100名在社區出現突發心臟停頓的病人，只有2至3人獲救後可入院治療及再出院，即有超過95%人因此死亡。75%心臟停頓個案是由心臟問題引致，當中超過一半屬心室纖顫。當心室纖顫時心臟的輸出會停止，腦部及身體其他器官會沒有血液供應。

心臟停頓病人每過一分鐘，生存機會便減少10%，過10分鐘便差不多沒有機會救回。心臟停頓過了5分鐘，病人的腦細胞便開始壞死，所以必須把握黃金5分鐘令心律回復正常。盡快為病人使用自動心臟除顫器電擊，可大大增加病人恢復正常心律的機會。

跟從AED語音指示操作簡單

當見到有人暈倒，應立即上前查看病人是否仍有呼吸。呼吸時胸口會有起伏，若該人胸口沒起伏，「叫極唔醒」，便應該懷疑出現心臟停頓，立即使用自動心臟除顫器。即使市民沒受過專業訓練也不需擔心，AED操作非常簡單。

先打開AED的蓋，解開病人衣物並移除頸鏈等飾物，根據AED的語音指示，將兩塊電擊片貼在病人左下胸及右上胸，AED會自動分析病人心律，期間所有人應與病人保持距離。若AED決定需要電擊，會自動充電，只需跟隨語音指示按紅色掣進行電擊，部份AED更會自動進行電擊。

保持鎮定大聲呼叫找人幫手打999

拯救過程當中，市民難免會緊張或驚慌，可記住以下貼士：

1)大聲叫：「有人暈咗可能心臟停頓，有無人幫手呀」，當有其他人協助時，自己也較為鎮定

2)自己或找人打999召救護車

3)若有人懂得心肺復甦法，可先為病人做心肺復甦，同一時間盡快拿取AED

要動員市民全民皆兵救人，都需要有「武器」，就像電影《英雄本色》中一幕，Mark哥將手槍放在多處準備自己隨時可用。消防處早前推出「AED 睇得到 用得到」計劃，促進在社區普及設置AED。

現時機場、運動場館、部份商場、大學、屋苑、商業機構等都有AED。「AED 搵得到」網上資訊平台，提供全港AED位置等資料，令市民緊急時更易找到AED。

行街留意AED擺放位置 做「任何人」學心肺復甦

市民逛街時可以留意身處地方哪裡有AED，「等如你去商場，會留意下邊度有廁所」，也可自己在心裡複習一次整個救人過程，出手救人時會更有信心。市民應做「任何人」學習心肺復甦，就像學游水、踏單車一樣，增加成功救人的機會。政府可考慮在每個巴士站放一部AED，令人流多地方更易取到AED。

市民逛街時可以留意身處地方哪裡有AED，等如你去商場，會留意下邊度有廁所，也可自己在心裡複習一次整個救人過程，出手救人時會更有信心。 陳藝賢醫生

以往在醫院也治療過不少病人，獲途人用AED急救才有機會送院救回一命。市民可參考消防處心肺復甦法及自動心臟除顫器網上學習資源：

https://www.hkfsd.gov.hk/chi/education/cpr_aed_olr.html

只要你肯出手相救，你便是英雄。

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