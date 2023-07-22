義工局與消防處開班教市民用AED機　「任何人」重出江湖

有沒有曾經目睹途人在街上暈倒需要提供協助，但不敢上前？義務工作發展局與消防處今（22日）合辦「心肺復甦訓練工作坊」，教育市民使用AED 自動心臟除顫器及 CPR 心肺復甦法，鼓勵市民在危急關頭為患者進行急救，消防處吉祥物「任何人」重出江湖，一同示範救人。



數據顯示，香港去年有10,617宗心臟驟停個案經救護車住醫院，即平均每日發生29宗心臟驟停個案。全球平均心臟驟停的存活率達8.8%，但香港只有1.5%。

義務工作發展局與消防處合辦「心肺復甦訓練工作坊」，教育市民使用AED自動心臟除顫器。現場設有半自動以及全自動的自動心臟除顫器包括供市民學習，更有香港消防處的專業人員為市民示範如在街遇上有人暈倒的情況時，為患者進行CPR 和使用 AED 的步驟，增強市民當遇到心臟驟停事故搶救生命的信心，減少市民不敢出手搶救的情況。

消防處長楊恩健：每過一分鐘生存機率跌一成

除了講座外，市民更在工作人員指導下學習如何為患者進行CPR。消防處處長楊恩健表示，心臟驟停患者如果未有及時被急救，每過一分鐘， 生存機會便會下跌7至10%。因此，消防處近年大力為市民提供 CPR 及 AED 訓練，最近更與不同機構成立了「救心同仁」 。他指，期望來年有3至5萬名市民參加「救心同仁」，以推動社會上不同群體學習急救技巧，並善用消防處提供的支援配套。

高永文：大部分人能用AED機為患者進行搶救

行政會議成員高永文指，十多年前曾大力推廣CPR，希望大部分香港市民獲有都有相關知識，惟參加的市民不多。但隨著AED機出現，大部分市民亦能為患者進行搶救，「鼓勵就算未正式接受過急救培訓，如果周圍都無其他人，都要挺身而出。」他強調，AED機以及CPR相關知識會一直更新，「最重要有人去用佢。」