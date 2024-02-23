自由行｜消息：中央同意更多城市納入自由行　率先開放西安及青島

本港旅遊業復蘇進度未如理想，消息指，中央政府已同意俗稱自由行的「個人遊」計劃，納入更多城市參與，將率先擴展至陝西省西安及山東省青島。



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近月多名立法會議員及業界人士，均建議港府向中央政府請求放寬內地旅客來港政策。早前立法會議員陳仲尼預料，將有更多二三線城納入俗稱自由行的「個人遊」計劃。全國人大常委李慧琼早前亦預料成事機會大，身邊亦有很多朋友都討論中。

消息指，中央政府已同意自由行納入更多城市，將率先開放陝西省西安及山東省青島。其中陝西省過去並無任何一個城市被納入自由行計劃，至於山東省僅得濟南市。

現僅49個城市居民可自由行來港 部份省份無份

自由行計劃自2003年7月28日起，先在廣東省4個城市推行，其後經過不斷擴展，現時內地共49個城市已納入計劃，主要為省會或經濟發達的一線城市，包括北京、上海、天津、成都、重慶及長沙等。

上述戶籍居民所申請的簽證，每次最長可在香港逗留7日。至於其他城市戶籍的居民，以及黑龍江、陝西、甘肅等省份，或是新疆、內蒙古及西藏自治區等居民，只能夠通過報旅行團的方式抵港。

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