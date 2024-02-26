新星旅遊結業｜賠償基金不包單項服務　議員倡另設基金保障旅客

旅監局2月9日接獲新星旅遊的停業通知。根據現行《旅遊業條例》，旅客若持有蓋上旅遊業賠償基金印花的外遊費收據，當旅行社倒閉時，可申特惠賠償，最高是損失的90%，但只包多項收費服務，只購買單項服務的話則不涵蓋。



旅遊促進會總幹事崔定邦表示，旅行社服務範疇闊，例如不少跨境巴士公司有持旅行社牌照，倘每次賣車票時都要蓋印花，會造成不便；立法會議員田北辰則稱，現時基金是之前雙項收費中徵收所成立，建議為購買單項服務旅客另設基金，讓旅客自行選擇是否繳交，以獲保障。



開業23年的新星旅遊，稱受3年疫情及欺詐網頁影響，宣布於2月23日結業。（鄧海興攝）

旅監局2月9日接獲新星旅遊的停業通知，但未有即時公布。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，現有既定程序下，旅行社準備結業須提前14天通知旅監局，局方啟動程序查核帳目及了解顧客狀況，期間無規定要對外通知，而旅監局也無收到投訴或求助，新星在通知後亦無再接新客。

他表示，旅監局接獲結業通知後是否須向公眾公布一事值得商榷，因一些旅行社只會面向批發商或規模較細，未必事事向公眾通知，相信旅監局已經做所需的工作。他更指旅行社結業較罕有，因牌照涉好多工序，「冇人想隨便結業」，而新星結業後以逐一聯絡客戶跟進。

根據現行規例，旅客若持有蓋上旅遊業賠償基金印花的外遊費收據，可申特惠賠償，最高是損失的90%，但只包多項收費服務，只購買單項服務則不涵蓋。崔定邦表示，擴展到單項服務或有困難，例如部份跨境巴士公司也是持牌旅行社，每次上落車要蓋印花，勢造成麻煩。

田北辰倡另開「水塘」

立法會議員田北辰則表示，由於旅遊業賠償基金成立時，是向多項服務旅客徵收0.15%費用，因此不保障單項服務，但現時基金已有6.8億元結餘，早已無再徵收任何費用。他認為可以另開「水塘」，向選購單項服務的旅客徵收0.15%費用，另外成立一個基金，同時提供選項予旅客是否繳交徵費，以獲取保障。