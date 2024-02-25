新星旅遊結業｜消委會暫接一宗投訴　籲旅客保留單據

開業23年的新星旅遊，上周五（23日）宣布結業，有苦主向質疑店方明知結業仍接受預訂是不負責任。消委會總幹事黃鳳嫺今日（25日）表示，目前收到一宗相關投訴，涉及訂購前往內地巴士車票和酒店，涉款約1200元，她提醒受影響消費者保留單據。



黃鳳嫺今早到商台接受訪問時表示，目前收到新星旅遊結業的一宗投訴，涉及訂購前往內地巴士車票和酒店，旅行社未有履行，涉款約1,200元。

她表示，旅遊業監管局的旅遊業賠償基金，是最好追討方法，賠償金額最高為損失外遊費的9成，她提醒受影響消費者保留單據。

此外，消委會就家居裝修服務進行研究調查，過去七年共接獲1200宗投訴。黃鳳嫺表示，消委會就裝修投訴個案進行調解，成功率只有兩成二，低於整體個案的六成，因不少裝修細節屬「口講無憑」，亦涉及較大銀碼，雙方最終不歡而散，或轉到小額錢債審裁處處理。