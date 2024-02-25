新星旅遊結業｜消委會暫接一宗投訴 籲旅客保留單據
撰文：韋景全
出版：更新：
開業23年的新星旅遊，上周五（23日）宣布結業，有苦主向質疑店方明知結業仍接受預訂是不負責任。消委會總幹事黃鳳嫺今日（25日）表示，目前收到一宗相關投訴，涉及訂購前往內地巴士車票和酒店，涉款約1200元，她提醒受影響消費者保留單據。
黃鳳嫺今早到商台接受訪問時表示，目前收到新星旅遊結業的一宗投訴，涉及訂購前往內地巴士車票和酒店，旅行社未有履行，涉款約1,200元。
她表示，旅遊業監管局的旅遊業賠償基金，是最好追討方法，賠償金額最高為損失外遊費的9成，她提醒受影響消費者保留單據。
此外，消委會就家居裝修服務進行研究調查，過去七年共接獲1200宗投訴。黃鳳嫺表示，消委會就裝修投訴個案進行調解，成功率只有兩成二，低於整體個案的六成，因不少裝修細節屬「口講無憑」，亦涉及較大銀碼，雙方最終不歡而散，或轉到小額錢債審裁處處理。
新星旅遊結業｜李梓敬質疑旅監局漏招 倡基金補償所有受影響客人新星旅遊結業｜兩周前遞停止經營通知 旅監局接逾百求助涉款36萬新星旅遊稱受疫情及欺詐網站影響結業 苦主斥：明知結業仲收我錢假專頁．旅行社｜盤點44個假冒旅遊服務專頁 3大資訊辨「伏味」旅監局禁旅行團購物、用膳同一區 撐措施有效：不因壓力而退縮消委會｜機票投訴按年倍增 乘客無故被改航班 保機位需付$5000消委會｜裝修師傅迫客人「明線」轉「暗線」 工程遲兩個月未完工消委會｜屋主花270萬豪裝 裝修公司疑用料出問題 豪宅變蟲竇消委會｜過去7年1205宗裝修投訴 75%店家稱拆牆毋須核實牆身性質