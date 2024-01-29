國泰目標2030年可持續航空燃油使用量升至10%　商界成立聯盟

施政報告提及機管局會制訂行動計劃，推動航空公司使用可持續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）代替傳統化石航空燃料。香港可持續航空燃油聯盟今日（29日）正式成立，由商界環保協會及國泰航空作為發起人。國泰行政總裁林紹波重申，承諾2050年實現淨零排放，並指相信SAF是其中關鍵舉措，故目標2030年將SAF使用量提升至航班總燃油消耗10%水平。



香港可持續航空燃油聯盟由商界環保協會召集及擔任主席，國泰作為聯合發起人，始創成員包括13個來自SAF價值鏈中不同崗位的機構，包括機管局等。（國泰提供）

香港可持續航空燃油聯盟由商界環保協會召集及擔任主席，國泰作為聯合發起人，始創成員包括13個來自SAF價值鏈中不同崗位的機構，包括機管局等。

聯盟今日舉行啟動禮，署理運輸及物流局局長廖振新稱，世界大部份航空公司已訂立其可持續發展目標，或須跟隨其基地政府對使用可持續航空燃油的要求，故機場能否供應可持續航空燃油將成為航空公司計劃及擴展航班中的主要考慮因素之一，強調除環境效益外，確保香港國際機場有充足SAF供應，將有助鞏固香港國際航空樞紐地位。

國泰行政總裁林紹波。（資料圖片/鄭子峰攝）

國泰行政總裁林紹波則表示，承諾在2050年年實現淨零排放目標，相信SAF是實現航空業達致淨零碳排放目標的關鍵舉措，目標2030年將SAF使用量提升至航班總燃油消耗10%水平。他又稱香港必須能開發和應用SAF，但單憑國泰努力不足以實現目標，須各方努力。

聯盟主席兼商界環保協會行政總裁吳家穎指，冀與各界持份者合作，加快機場採用SAF的進程，並穩固燃油供應和成本。

國泰目標2030年將SAF使用量提升至航班總燃油消耗10%水平。。（資料圖片／余俊亮攝）

可持續航空燃油（SAF）是傳統航燃由的低碳替代品，能削減生命週期內溫室氣體排放量80%，SAF可以用各種原料生產，如餐廚廢油、生物質能及都市固體廢物，並且可以與傳統航空燃料混合，無需對現有飛機進行任何改造。