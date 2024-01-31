國泰航空取消航班今交初步報告　認低估流感高峰　稱航班現已穩定

國泰航空早前取消多班航機，港府要求國泰月底前向民航處交報告。國泰表示，今日（31日）已向民航處提交初步報告，並指國泰低估在流感高峰期間，應對同事因病缺勤較預期為多而所需的候命機師數目，現正深入檢視問題，改善及加強航務營運規劃能力，並會在農曆新年前向民航處提交詳盡的報告，包括長遠改善措施最新進展。



▼12月29日 國泰近期取消多個航班機場擠滿旅客▼



+ 7

國泰表示因應民航處要求，今日已就有關取消航班提交初步報告。國泰行政總裁林紹波稱，國泰低估了香港流感高峰期間，應對同事因病缺勤較預期多而所需的候命機師數目，為確保日後航班能運作穩定，國泰決定主動取消2月底前的部分航班，取消程序已於三星期前完成，已聯絡所有受影響的顧客，並安排他們改乘其他航班或提供退款。

國泰稱航班整合後 再無因機師人手安排而取消額外航班

林紹波指，自1月初完成航班整合後，日常航班運作已回復穩定可靠，已無因機師人手安排而再取消額外航班。國泰已承諾會採取一切必要的措施，確保於即將來臨的農曆新年旺季提供穩定可靠的航班服務。

林續稱，現正進行深入的檢視，以致力改善及加強航務營運規劃能力，並會在農曆新年前向民航處提交詳盡的報告，當中包括公司長遠改善措施的最新進展。