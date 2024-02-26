北上｜港保險公司與內地私家醫院合作　方便客戶問診、付醫療費

北上熱潮持續，有香港保險公司瞄準商機，與內地私家醫院合作，讓港到內地就醫亦可使用保險。新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松表示，相關服務免去了病人就醫兩地奔波的煩惱。保險公司會在客人完成治療後，為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用。



保誠保險今日（26日）宣布，成為首間香港保險公司與深圳新風和睦家醫院達成合作，為到該醫院求診的合資格客戶，提供更簡便快捷的醫療費用直付服務 ，以滿足大眾對跨境醫療服務日益增加的需求。

保誠保險首席客務營運及健康保障業務總監歐陽佩玲表示，隨著跨境往來日漸頻繁，相關醫療需求上升，因此與深圳新風和睦家醫院合作，以滿足市民的各種醫療與保障需求為目標。

保險公司直接向院方支付已批核之醫療費用

保誠會在完成治療後，為申請人直接向院方支付已批核之醫療費用。保誠的合資格客戶可在進行治療前，向深圳新風和睦家醫院預先諮詢相關醫療費用，而院方將因應客戶所需為其申請醫療費用預先批核。保誠亦會豁免信用卡授權的要求，客戶無須先作信用卡授權預留自付差額。

若申請人有進一步醫療需要，可獲優先安排或轉介服務，經由深圳新風和睦家醫院無縫對接至集團旗下的其他和睦家醫院就醫。

客戶可於深圳問診香港醫生

新風天域集團聯合創始人兼董事長梁錦松表示，醫療費用直付服務對購買了香港保險的客戶來說，均能享受無憂的理賠體驗，還能在深圳問診香港醫生並進行醫療費用支付，免去了看病就醫兩地奔波的煩惱。