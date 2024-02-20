醫療券北上睇牙　牙醫學院主席：內地求診個人選擇　有競爭是好事

港府昨 （19日）公布將7間位於粵港澳大灣區的醫療機構，納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，當中兩間牙醫診所更是接近內地與本港的關口。



牙醫醫學院主席梁惠強認為，港府措施目標是「補助跟病友走」，認為是否北上是個人選擇，故對措施無太大意見，亦認為競爭是好事。



港府昨 （19日）公布將7間位於粵港澳大灣區的醫療機構，包括兩間牙醫診所。牙醫醫學院主席梁惠強認為，港府措施目標是「補助跟病友走」，但認為是否北上是個人選擇，「如果病友本來喜歡北上，多數會揀返國內醫生」，故對措施無太大意見。他認為，有競爭是好事，中港兩地亦有不時交流，但就未見到有很多牙醫北上執業。

醫專改培訓模式 著重臨床工作

另外，醫專今舉辦傳媒春茗午宴，主席梁嘉傑在開場致辭時表示，醫專計劃參考國際趨勢，更改培訓模式，以實踐能力為本的醫學教育（CBME）的評核方法。他解釋，由於每名醫生學習的速度不一，現有培訓模式較著重考試，難以全面反映及評審醫生的技能及知識。他表示，新模式下，導師會持續評核該名醫生能否在臨床工作環境下做到特定診治流程。

至於現時改革進度，他表示，相關改革已開始，「唔同學院快慢有不同，不同學院不同速度」，料需約五至十年完成改革。他續指，醫專亦會在師資方面下功夫，以配合新培訓模式。

香港內科醫學院院長李錦滔補充，舊有培訓並非不好，但今次改革是希望對醫生作出長期評估，而非只靠考試。至於未來會否縮短專科課程年期，他則指，六年時間會維持不變，「喺依加依個時間無咁嘅諗法。」

預設醫療指示條例草案仍在立法會商討當中，梁嘉傑表示，明白醫生對於相關條例立法後會有疑慮，醫專會在立法後發出相關指引，以助醫生了解，「（指引）絕對唔會架床疊屋。」