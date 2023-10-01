內地醫生腹痛去港公院急症室　批診症粗略加重病情：內地急症秒殺

香港公營醫療服務常有不同評價，有內地醫生早前在小紅書分享到香港公立醫院求醫的經歷，指出早前因右側腰腹部持續性脹痛，於是到公立醫院急症室求醫，結果等了3個多小時才看到醫生，卻不滿檢查「比較粗略」，漏掉很多該做的檢查，住院時獲處方止痛藥，但對病情毫無緩解，甚至「反而加重」。樓主翌早還被告知可出院，獲止痛藥、抗生素及一封專科轉介信，但預約專科的日子排期到近一年後，他不滿香港醫生對其病症解釋「過於武斷」，又質疑「實在是有濫用抗生素之嫌！」，並驚訝指轉介信是由實習醫生所寫，質疑其診斷及是否有請示過上級，直指「國內的急診可以說秒殺任何國家的效率和質量」。



該內地醫生不滿檢查「比較粗略」，漏掉很多該做的檢查，住院時獲處方止痛藥，但對病情毫無緩解，「反而加重」。（資料圖片）

該內地醫生於小紅書以「內地醫生在港看病」為題發文，指出9月發病當天初時身體一直疼痛，右側腰腹部持續性脹痛，形容發病較急，疼痛明顯，身上沒皮疹。他於早上8時到1間公立醫院的急症室求醫，等了3個多小時才看到醫生。他指出，每個醫生都知道體格檢查對急腹症非常重要，甚至大於任何實驗室和影像檢查，但他認為香港醫生對急腹症的體格檢查「確實比較粗略，漏掉很多急腹症的體查」。

樓主續說，其後被安排抽血、化驗小便及照X光，等結果出來大概要2個小時，再看到醫生時已是下午5時左右，形容「痛的很厲害」。醫生判定要留院觀察，但入院後體查「同樣只是拉開衣服看了一下，輕輕觸了下右側腰腹部，沒查有沒有壓痛反跳痛，以及闌尾炎特殊體查，腎區的叩擊痛等等」。他住院期間由於太痛，獲處方止痛藥，但吃了也沒任何緩解，然後再做了腹部電腦斷層掃描（CT）及抽血化驗。

樓主稱自己於早上8時到1間公立醫院的急症室求醫，等了3個多小時才看到醫生。（資料圖片）

樓主指出，「經過一夜的煎熬失眠，吃了三次止痛藥，沒有得到任何緩解，反而加重」，翌早醫生告知抽血化驗、小便檢查、腹部CT沒有問題，可當天出院。他問道「這麼痛，你考慮是什麼診斷，這會出院，我痛的這麼厲害，如何是好？是否可以看報告？」，醫生拒絕要求，說是公立醫院規矩，又指出腹部CT報告沒寫有問題，但看了X光片，認為他右腎腫脹，出現炎症，故導致右側腰痛，給他開了止痛藥和抗生素出院治療，並開了去專科覆診的預約單，惟預約時間為翌年7月份，即要等待近一年。

該內地醫生於帖文反問，「各位醫生朋友，急腹症，如此疼痛劇烈，腎周圍水腫炎症，能引起如此疼痛嗎？」，指出「作為專科醫生的我，當即認為這解釋過於武斷並且與症狀毫不相符」，認為腎周圍水腫炎症，影響的是內臟神經，再怎麼嚴重的腎周圍水腫炎症，也不至於引起如此強烈的疼痛。

該內地醫生出院時獲一封專科轉介信，他不滿香港醫生對其病症解釋「過於武斷」，並驚訝指轉介信是由實習醫生所寫，質疑其診斷及是否有請示過上級。（小紅書圖片）

樓主批評，「如此武斷的解釋結果和沒有任何炎症就開了抗生素，實在是有濫用抗生素之嫌！」，但他對轉介到專科覆診要排期表示理解，「預約公立專科時間長是這裏（香港）的特色，怪不得這位醫生」，但不滿「作為急腹症，體查不細緻，診斷不明，枉下結論，病人出院，該何處何從？」，最後迫不得已去了據說是私立醫院裏比較好的養和醫院。

樓主又驚訝指出，看了公立醫院專科轉介信的醫生簽名，發現是實習醫生所寫，質疑「在做出如此重大決定，以及病人懷疑腎有問題的時候，CT報告沒寫出來，有沒有請示過他的Senior（上級）？」。他表示，自己作為專科醫生還算會判斷，「怎麼樣也不得不懷疑這位醫生的處理和診斷。所以，我冒昧的問一句，香港急診醫生intern 就能單獨做任何決策？」。

該內地醫生獲得的專科轉介信顯示，須輪候近一年才可看症。（小紅書圖片）

帖文引來網民留言指出，「你跑錯地方了，這種情況去急診，急診給病人分類的，你這種沒有生命危險要等很久，不如找個家庭醫生看方便」、「intern就是幫上頭打文件，醫療文化不同。醫院環境一定是最貴最好，醫療上是跟醫生私家醫生會在不同私家醫院掛單，所以只可以說，要有六星酒店服務醫院就去最貴，慢慢了解香港醫療吧！」。

本港公立醫療資源緊絀，專科門診診所病人往往要排期輪候很長時間，其中內科門診新症輪候時間以穩定新症來說，由80至108個星期，即有個案是要輪候超2年。（醫院局網站截圖）

也有內地網民表示，內地醫院急症室不用等那麼久，「事實就是，在國內三甲，這樣的症狀根本不會讓病人乾等這麼久沒有進一步診斷，甚至直接急診半小時內搞定檢查流程」，樓主認同道「國內的急診可以說秒殺任何國家的效率和質量」。