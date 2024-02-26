白田邨單位起火　鄰居攀窗吸新鮮空氣墮斃　縱火男認誤殺等囚8年

無業漢到白田邨探女友，醉酒後起爭執，期間揚言：「你信唔信我燒咗成個白田邨。」他當晚凌晨抽煙時煙蒂燒著物品起火，鄰居一家四口因被困在單位，其中34歲長子為想吸新鮮空氣半個身爬出窗外時墮樓身亡。政府化驗師不排除是刻意縱火。無漢業早前承認誤殺和縱火兩罪，高等法院法官今(26日)判刑時，於凌晨時分在公屋單位縱火，不難想像對其他住戶構成風險，除了引起混亂，亦可造成傷亡，本案更導致1死11傷，判被告監禁8年。



被告陳光耀，41歲，承認於2021年9月10日在石硤尾白田邨13座非法殺死李光（音譯），以及同日於石硤尾白田邨13座某室無合法辯解而用火損毀屬於香港房屋委員會的上述單位，意圖損壞上述財產或罔顧上述財產是否會被損壞，及罔顧他人生命是否會因而受到危害。

白田邨單位起火釀1死11傷，900人疏散。(詳看下圖)

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公屋單位縱火對住戶構成風險

法官判刑時指，被告和女友在案中為小事爭執，凌晨時分在公屋單位縱火，不難想像對住戶構成的風險，除了引起混亂，亦可造成傷亡。案發時濃煙高溫，事主拼命呼吸新鮮空氣，因此試圖爬出窗外。事主的母親亦因一氧化碳中毒，在深切治療部留醫，猶幸最終康復。考慮本案釀成1死11傷，判被告就兩罪監禁8年。

事主初時以為有人吸毒

案情指，被告的女友居於石硤尾白田邨13座某單位。事主李光(音譯)和父母、胞弟居於鄰近單位。於2021年9月10日凌晨1時許，事主母親嗅到燃燒塑膠的氣味，但不見有煙，事主認為是附近有人吸毒。

父目睹長子墮樓並發出巨響

10分鐘後，事主大叫：「火燭！起身！」當時客廳已濃煙密佈。 事主著家人到露台暫避，並以濕毛巾掩口鼻。他打開廚房的窗，仍然難以呼吸，遂半個身軀攀出窗。三名家人認為其做法危險，捉著事主。事主攀出窗外時，向後踢到母親及胞弟，致兩人倒地，父親則目睹事主墮樓，並發出巨響。消防員凌晨3時許撲滅火勢。事件中共11人吸入濃煙送院治理，包括事主的母親。

化驗師認為起火處是床褥

被告同日早上被捕，在錄影會面稱每周到白田邨單位探訪女友3次，他們酒後時有爭執。兩人案發晚在單位內爭執，期間他曾飲3至4罐啤酒，並向女友稱：「你信唔信我燒咗成個白田邨。」他後來抽煙並燒著衣物。政府化驗師認為起火處是屋內床褥，不能排除是故意縱火。

案件編號：HCCC260/2023