Lunch哥李國永組織聚集罪成　官認為只是響應參與　裁上訴得直

「Lunch哥」李國永被指於2020年在中環國際金融中心商場組織示威，涉嫌違反當時生效的2人禁聚令，經審訊後被裁定「組織受禁群組聚集」罪成，判15個月感化令。李國永不服定罪提出上訴，自行陳詞指原審裁判官葉啟亮錯誤裁定他是聚集組織者。高院暫委法官郭啟安經考慮後，指李案發時只是在叫口號及在商場遊走，充其量只是響應參與，未有證據顯示他是組織者，故裁定李上訴得直。



被告李國永（19歲） ，被控在2020年9月4日，在中環國際金融中心商場一樓組織受禁群組聚集。他於2022年4月19日被裁定罪成，其後被判處15個月感化令。

Lunch哥李國永在IFC參與示威被裁定組織聚集罪成，高院上訴被裁定得直。(資料圖片)

官認為李只是參與一下非組織者

郭官在判辭中指，從片段可見，李當時因受商場保安員阻止由商場一樓改往二樓，後來又在保安員勸喻下折返一樓，情況與計劃或指導遊行路線有本質上的不同。郭官又同意，李當時只是在叫口號及在商場遊走，認為即使他知道該活動，當日他的行為充其量只是響應參與而不一定是組織者。

跟隨遊走者只是記者和保安員

郭官又指，案中的證據除顯示了有人和應了李的口號外，未能顯示有其他參與聚集的人曾跟隨李在商場內四處遊走。再者片段中所顯示，曾跟隨着李遊走的就只是一名曾姓男子、保安員、記者和間中經過的市民途人。

組織者須積極參與計劃

郭官最後引述上訴庭案指，作為組織者必須負起某程度的責任又或者有積極參與計劃、安排或管理集會，純粹在現場出現有份參與，即使在顯眼的位置亦並不足夠。基於以上理由，郭官認為沒有證據指李是「和你lunch 活動的發起人或組織者」，他充其量只是響應參與，故裁定其上訴得直。

案件編號：HCMA 455/ 2022