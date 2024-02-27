測量師學會指大多裝修報價單存缺漏　將更新合約範本供市民使用

消委會早前發布家居裝修服務研究報告，指出歷年來接獲的家居裝修投訴個案只有兩成幾個案成功調解，遠低於其他類型投訴。香港測量師學會今日（27日）舉行記者會表示，評估了40份初步報價單，發現大部分報價單描述施工時間表、工程變更或後加工處的處理、保養期等事項時，存在缺漏，對消費者保障不足，建議裝修公司使用標準合約範本，消費者簽約前亦應諮詢專業意見。學會表示，將在短期內更新合約範本，為市民提供全面及適切的保障。



大部分報價單描述存在缺漏 對消費者保障不足

消委會早前發布家居裝修服務研究報告，指出，歷年來接獲的家居裝修投訴個案只有兩成幾個案成功調解，遠低於其他類型投訴。在2017至2023年，共錄得1,205宗家居裝修相關投訴個案，即平均每年172宗，最大宗個案涉款270萬元。

香港測量師學會今日舉行記者會表示，該會評估了40份初步報價單，發現大部分報價單描述施工時間表、工程變更或後加工處的處理、保養期等事項時，存在缺漏，對消費者保障不足。同時，以上部分初步報價單亦沒有詳細列明工程細項、各工程細項的單價、保險安排等。

部分初步報價單亦沒有詳細列明工程細項、各工程細項的單價（香港測量師學會提供）

採用標準合約範本

學會建議，採用標準合約範本，學會指，於 2008 年便已編制《裝飾、維修及保養工程標準合約(2008 年第一版)》，以協助消費者與家居裝修公司擬定合約的各項細節，以減少爭議和誤解。

合約內容應包括合約雙方的資料明細、責任清單、工程範圍、承包金額明細、付款方式、雙方終止合約的權利、爭議解決方法等。學會表示，將在短期內更新合約範本，為市民提供全面及適切的保障。

香港測量師學會工料測量組主席魏志衡，組織表示，面對裝修爭議，消費者與家居裝修公司可就爭議聘請專業人士 （香港測量師學會提供）

簽約前應與裝修公司釐清合約 或報價項目

學會又建議，消費者在簽署裝修工程合約時如遇到任何不清楚或有疑問的地方，應在簽約前與家居裝修公司釐清合約或報價項目的詳情。同時，可聘請如建築測量師和工料測量師等專業人士，協助對合約細則和條款進行全面評估。

香港測量師學會工料測量組上任主席蔡盛霖，學會贊成消委會提倡建立家居裝修公司「白名單」認證制度（香港測量師學會提供）

倡設「白名單」聘專業人士進行調查 免卻訴訟

面對裝修爭議，組織表示，消費者與家居裝修公司可就爭議聘請專業人士，再由他進行調查，以作出協助及建議，毋須經訴訟程序，節省時間和金錢。

組織贊成消委會提倡建立家居裝修公司「白名單」認證制度，並稱樂意提供專業意見制定有關制度，使市民在選擇合適裝修公司時，得到客觀資訊。