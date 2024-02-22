消委會｜裝修師傅迫客人「明線」轉「暗線」　工程遲兩個月未完工

消委會公布家居裝修調查研究，指過去7年接獲逾1,200宗家居裝修投訴，當中42%涉服務質素、28%涉工程延誤或爛尾。消委會今早（22日）在電台表示，很多投訴均涉價格爭拗，建議設立認證計劃，幫助消費者找有質素的公司，並推出標準報價及合約範本，從源頭減少問題。



有消費者投訴裝修事前已表明不需要藏起電線，但該裝修師傅在沒獲得同意下擅將「明線」轉「暗線」，最終工程遲了兩個月仍未起貨。



消委會公布家居裝修調查研究，指過去7年接獲逾1,200宗家居裝修投訴，這些個案平均涉及23萬元，最高涉款可達數百萬元。消委會副主席彭楚夫今早在電台節目指，這類個案調停成功率僅兩成，主要因為涉及金額較大，雙方較不願意妥協，所以這類問題最好在源頭開始解決，「一開始清清楚楚，消費者想要咩，裝修公司提供咩，有實在、透明嘅價錢。」

彭楚夫表示，現時很多問題是出於細節，「一開始無講清楚，令爭拗出現。」因此消委會都提倡推出標準範本，列明工程逐項、時間表、付款安排、執漏安排、保險等，甚至可寫明另類爭議解決機制，冀從源頭減少問題。

節目期間聽眾羅小姐表示，試過一次裝修，事前已向裝修師傅表明不需要藏起電線、水喉，唔需要暗線，明線得喇」，但在進行工程期，該裝修師傅再向羅女士指「明線」不美觀，著她加錢轉為「暗線」，羅女士的家人沒同意。而這項工程，裝修師傅原先答應兩個月完工，最後拖至四個月仍未完工。

消委會總幹事黃鳳嫺指這類情況很常見，並指出在1,200宗家居裝修投訴中，42%涉服務質素、28%涉工程延誤或爛尾，很多都涉及價格爭拗。她續指，不少消費者想要業界黑名單、有標準報價及合約範本、有關於爭議的處理機制、發牌制度等。

消委會倡設認證計劃

她指，消委會建議設立認證計劃，「我哋唔係黑名單，黑名單負面啲，不如有白名單。」根據一間公司的人力資源、過往記錄等制定標準，交由行業協會或私人機構等認證，為裝修公司的規模及經營模式認證分級，「好處在於消費者有渠道搵有質素嘅公司。」

消委會今日(21日)公布家居裝修調查研究。(歐陽德浩攝)

黃鳳嫺稱，現時坊間雖有個別機構、商會做這類計劃，但個別地做，大眾對相關認證信心不高，認為如政府牽頭，計劃有清楚要求，業界也會願意參與，同時也可提高認受性。被問到為何不直接建議只用發牌制度解決現有問題，她指發牌制度成本高，又指很多海外地方也並非以發牌制度解決類似問題：「大家都想用有效率嘅方法處理問題。」

她又指，希望在合約條款引入七日冷靜期，如消費者在這七日內取消交易，商戶可收取合理行政費，長遠也希望引入託管機制，如有些地方會找銀行或秘書服務公司提供相關託管服務，在工程進行期間為消費者託管其支付的費用，待完工、及確定工程符合所有要求，始將費用交予裝修公司。她續說，這並不止是保障消費者，同時也保障裝修公司，這種機制下，可避免因客戶「唔找數」而招致損失。