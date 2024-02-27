維基百科創辦人Jimmy Wales獲邀　維港遊船河品酒　讚港交通便捷

港府近年積極推動旅遊及展覽業，旅發局公布「亞洲科技變革峰會」將連續三年落戶香港，認為有助提高香港的國際曝光，進一步鞏固國際會展之都的地位。而今屆的嘉賓講者包括維基百科創辦人Jimmy Wales，及國際知名物理學家加來道雄（Michio Kaku）等。當局抓緊機會，邀請他們乘坐「張保仔號」，邊品嚐美酒，邊欣賞維港夜景，成功吸引他們計劃未來再到香港旅遊。



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峰會雲集60名業界翹楚 包括國際知名物理學家加來道雄

旅發局公布，國際頂尖金融媒體《經濟學人》旗下活動品牌Economist Impact，由今日起一連兩日（27日至28日），於香港舉行第四屆「亞洲科技變革峰會」，雲集60名業界翹楚。其中重量級嘉賓講者，如維基百科創辦人Jimmy Wales、國際知名物理學家加來道雄（Michio Kaku）等，亦在場與來自亞太區的300名與會者作出分享。

Jimmy Wales、加來道雄夫婦等峰會嘉賓，已在昨日（26日）抵港，旅發局邀請他們在峰會前遊覽香港，登上傳統中式帆船「張保仔號」，暢遊維港邊欣賞夜景邊品美酒。一眾嘉賓在船上亦不忘舉起手機打卡及自拍留念。

維基百科創辦人︰令人印象難忘的文化體驗

Jimmy Wales讚揚香港的交通便捷，是亞洲很好的商務往來及旅遊城市，形容在維港欣賞城市燈光及建築的感覺很酷，而傳統的帆船與現代香港相映成趣，認為是令人印象難忘的文化體驗。他並指，有意明年帶同家人再來香港旅遊，期待屆時在山頂俯瞰整個維港。

至於再度訪港的加來道雄夫婦，在峰會後結束將繼續留港旅遊。旅發局特意為他們安排集娛樂與文藝於一身的行程，包括觀賞賽馬﹑體驗森林浴﹑參觀西九文化區及M+博物館等。他們表示享受昨晚的維港遊，並了解香港的繁盛轉變，又指計劃未來邀請朋友來港，期望與更多年輕人交流。

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峰會連續三年落戶香港

旅發局表示，「亞洲科技變革峰會」是旅發局及政府攜手促成的國際高端會議，而主辦方已落實由今年起，峰會將連續三年落戶香港，有助提高香港的國際曝光，進一步鞏固國際會展之都的地位。

旅發局又指，隨著更多大型國際會展活動選址香港，當局會繼續抓緊機會，為會展旅客增值，例如安排會展活動參與者，在商務活動以外的時間遊覽香港，豐富他們的商旅體驗，藉此吸引他們日後再重臨本港。