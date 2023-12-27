小紅書傳旅發局向內地客派$200現金　旅發局澄清送現金與該局無關

自恢復開關後，旅發局先後推出「香港有禮」及「香港夜饗樂」等活動，鼓勵港人及旅客消費。網上近日流傳一篇小紅書貼文，稱旅發局在灣仔會展設攤位，向旅客免費派發一張已儲值100元的八達通卡及送上200港元現金，即合共送上300港元。惟該用戶表示，只要私訊他取得網址，並輸入手機號碼註冊，便可到現場取得獎品，有詐騙資料的嫌疑。



旅發局回應指，由今年初起向商務客送出「香港有禮」禮遇，包括珍藏版八達通卡、機場貴賓室免費體驗，或M+博物館一日門票，商務客可從中選出一項，而200元現金由舉辦「學與教博覽2023」的主辦機構所送出，與旅發局無關。



小紅書一篇貼文題為「港府大派送，每人可領取200現金加八達通」。（小紅書截圖）

小紅書有用戶稱私訊取得網址後可免費取八達通卡及現金

小紅書本月中旬起流傳一篇貼文，題為「港府大派送，每人可領取200現金加八達通」。內文稱旅發局舉辦一項活動，只要私訊該用戶取得網址，以內地手機號碼註冊，再到灣仔會展3D展覽廳門外的攤位，出示二維碼及手機號碼，便可免費取得八達通卡及現金。

貼文中的相片顯示，該八達通卡印有「Hello Hong Kong」，左下角為旅發局旗下「香港會議及展覽拓展部（MEHK）」的標誌圖案，而包裝紙提醒卡內已儲值100港元，可用於公共交通、娛樂設施、零售及餐飲商戶等。至於兩張100港元則放在一個白色信封，即連同八達通儲值金額，合共送出300元。

旅發局︰年初起來港出席會議及展覽旅客在「香港有禮」可選100港元八達通禮遇

旅發局回應指，由今年初起，與國際商務展覽的主辦機構合作，向來港出席會議及展覽活動的旅客，送上會展旅客專享的「香港有禮」禮遇。旅客可選擇一項限量禮遇，送完即止，包括儲值額100港元的限量珍藏版八達通卡、機場貴賓室免費體驗，或M+博物館一日入場門票。

$200元現金不屬「香港有禮」禮遇

至於貼文中的200元現金，則由「學與教博覽2023」的主辦機構，向預先登記並出席活動的內地及海外地區教育界人士派發，作為交通費用資助，並不屬於旅發局「香港有禮」會展旅客尊享禮遇的內容。

「Hello Hong Kong」紀念版八達通已全數換取完畢。（網站截圖）

八達通已換取完畢 獎賞推廣期至今年12月31日

翻查資料，該會展旅客專享的「香港有禮」，只適用於在港逗留不超過90日，並參加會展展覽的旅客。他們需要在出發來港前，聯絡活動主辦機構查詢獎賞詳情，並需使用非香港註冊的流動電話號碼登記，再到指定派發點領取獎賞。旅發局有權要求出示身份證明文件核實，最多只可領取一次。

旅發局網站顯示，迎賓飲料及「Hello Hong Kong」紀念版八達通已全數換取完畢。而「香港有禮」推廣日期至今年12月31日完結。

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$200現金由「學與教博覽2023」主辦方送出 博覽已完結

此外，上文提到的「學與教博覽2023」為亞洲頂尖教育博覽，在12月13日至15日於灣仔會展舉行。本屆博覽設有逾520個展位，涵蓋議題包括人工智能、大灣區教育發展與合作、學生發展、身心靈健康等。

本屆博覽並邀請到超過400位本地及國際的教育界專家、政府代表及學者就多個教育議題交流意見，舉辦超過270場主題演講、公開示範課、研討會和成品展示會。