平安夜｜旅發局維港煙火8時綻放　市民下午3時到場霸位：好多人

踏入平安夜，旅發局「冬日維港水上煙火」今晚（24日）8時在西九文化區岸邊綻放。有市民下午3時便與一家人到場霸位，也有市民說現場人流較過去兩年的聖誕多，氣氛相當熱鬧。



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平安夜下午5時許，港鐵九龍站及西九文化區已人頭湧湧，場內有人流管制，不少市民已在海濱位置霸位，準備看今晚的10分鐘煙火表演。

陳小姐跟家人今午3時便來到西九霸位，她說過去兩年聖誕也有來西九「打卡」，但沒有來過野餐，她說因為今晚有煙火表演，一家人才特意來看，「都幾期待。」她在旁的親人則說，覺得現場氣氛熱鬧，一家人打算看完煙火去附近商場食晚飯。

陳小姐也提到，感覺今年是通關後首個聖誕，西九人流特別多。但問到人多熱鬧好不好，她則說：「唔鍾意咁多人，人多影相唔靚。」

陳小姐（左一）跟家人今午3時便來到西九霸位。（江麗盈攝）

李先生跟女朋友陳小姐剛到西九不久，因為人流管制，兩人只能在聖誕樹遠處與聖誕樹合照。李先生提到，以往新冠疫情街上冷冷清清，加上當時未拍拖，聖誕節都是在家中過，以往都不曾來過西九，今日首度來西九，拖着女朋友，他笑言希望跟對方長長久久。

曾小姐（左）及姚小姐（右）今年相約來西九文化區過聖誕。（江麗盈攝）

曾小姐及姚小姐今年相約來西九文化區過聖誕，兩個人買了些零食來野餐，約5時許才來到，勉強在巨型聖誕樹附近找到位置。

曾小姐說以往也來過西九野餐，但人流遠比現在少，她形容現時人流比平日多10多倍，認為現場氣氛很好。她又說，希望來年跟朋友再來西九過聖誕。

由旅發局主辦的冬日維港水上煙火，12月共有8場，此前已舉行五場，餘下三場舉行時間分別是今晚平安夜、明日（25日）聖誕節及後日拆禮物日（26日）晚上8時。