房協將以銀團貸款融資　金額達10億元計　兼賣散舖填補現金流缺口

房協為了應付未來5年興建1.7萬個單位的資金流需要，已接觸多間銀行商討銀團貸款，所涉貸款金額「以十億元計」，並計劃出售部份非核心物業，以填補下個財政年度起可能出現的資金缺口。不過，房協強調擬出售物業為早年買下的一些散舖，不涉及房協的出租屋邨商舖和停車場。



香港房屋協會主席陳家樂（右）及房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉(左)出席房協新春午宴。(譚皚璧攝)

房協主席陳家樂今日（27日）出席傳媒新春午宴時表示，房協已就2024至2025財政年度起可能出現的資金缺口，接觸多間銀行商討銀團貸款，涉及貸款金額以十億元計，以應付未來5年興建共1.7萬個單位的高昂費用。

陳家樂續稱，房協一向是自負盈虧運作，暫無考慮向政府申請貸款或注資，亦無考慮發債等其他方面，預料到2026年，當資助出售單位的收益回籠，資金情況會得到改善，故有信心可自行處理融資問題。他又提到，房協於去年底獲政府協助修訂《2023年銀行業(資本)(修訂)規則》，將房協升格為「公營單位」，使房協的信貸評級等同於政府，亦可獲更優惠的息率及條款獲取貸款。

為了解決資金流問題，房協亦計劃出售一些非核心投資項目，即現有在各區的零散商舖，以增加資金流，涉及的商舖包括早期進行的市區改善計劃，例如在上環的一些街舖，並交由新成立的專責小組去處理。房協表示，於2015至2016年度亦曾出售散舖，今次計劃出售的項目，會委托專業人士進行估價，預計今年內會出售，而有關項目並不涉及出租屋邨的商舖和停車場。

另外，房協去年底推出安達臣資助出售房屋「朗然」共422個單位，本月初進行電腦抽籤時反應熱烈，超額認購近30倍，預計今年6月揀樓。惟近期接連出現居屋撻訂潮及滯銷情況，但房協行政總裁兼執行總幹事陳欽勉則對「朗然」的銷售情況仍然感到樂觀，他指項目所涉單位數量不多，單位一般已附設基本裝修，並附設基本家電，不擔心近期市況會影響買家的揀樓意欲。

至於去年獲政府邀請發展早前流標的油柑頭首置上車盤項目，房協正就地皮進行土地平整等研究，指地皮位處斜坡，道路的問題亦較複雜，可能需要利用附近道路建設臨時道路，預料需時約兩年進行前期工程工作，並會就實際地價等與政府再作商討。