安置屋邨｜房協洪水橋資助出售單位樂翹軒I下月推售　料第4季入伙

房協正進行五個專用安置屋邨項目，安置新發展區或重建項目受影響住戶。發展局今（31日）表示，由房協興建的元朗洪水橋／厦村（第一期）「樂翹軒I」與粉嶺百和路兩項目將於今年第四季起陸續入伙，屆時會編配合資格住戶入住資助出租單位。另外，「樂翹軒I」約300伙資助出售單位將於2月15日至3月6日接受申請認購，房協今日起已通知有關住戶。



由房協興建的元朗洪水橋／厦村（第一期）「樂翹軒I」與粉嶺百和路兩項目將於今年第四季起陸續入伙。（資料圖片）

政府正發展北部都會區，包括元朗洪水橋／厦村及粉嶺古洞。發展局指，由房協興建的元朗洪水橋／厦村（第一期）及粉嶺百和路首兩個專用安置屋邨項目，將於今年第4季起陸續落成和入伙，為受政府於新界發展清拆影響的合資格住戶提供安置。

兩項目合共提供996個資助出售單位及885個資助出租單位。在出售單位方面，房協會先推售洪水橋「樂翹軒I」約300伙單位，該屋苑位於洪水橋田心路12號，樓高25層，提供25伙1房單位、125伙開放式廚房2房單位、125伙圍封式廚房2房單位及25伙3房單位，實用面積介乎367至622平方呎。

「樂翹軒I」布局圖。（樂翹軒網站）

根據「樂翹軒I」價單，最貴單位為25及26樓D座向三房單位，售458.9萬元，實用面積622平方呎，平均呎價7,378元。「樂翹軒I」將於2月15日至3月6日接受申請認購，房協今日起已通知有關住戶，完成認購後，預料今年第四季起陸續入伙。

粉嶺百和路約696伙資助出售單位則預料今年第2季開始邀請受影響住戶認購，預料明年第一季起入伙。該屋苑位於百和路72號，樓高29層，提供145伙1房單位、58伙開放式廚房2房單位、4355伙圍封式廚房2房單位及58伙3房單位，實用面積介乎305至686平方呎。

「樂翹軒I」所在地。（樂翹軒網站）

至於出租單位方面，元朗洪水橋／厦村（第一期）有375伙出租單位；粉嶺百和路則有510伙出租單位，將分配予通過入息審查的受影響住戶，並料於今年第4季分配及陸續入伙。