房協朗然｜超額認購近30倍　今完成抽籤最快第二季揀樓【附結果】

房協位於觀塘安達臣道的資助出售房屋項目「朗然」今日（1日）完成電腦抽籤，項目共有422個單位，共收到12,969份申請，超額認購近30倍。房協將根據抽籤結果，本月下旬邀白表申請人見面審核申請，料最快今年第二季可揀樓。



▼11月30日 「朗然」首日接受申請▼



房協指，今日已為「朗然」進行電腦抽籤，經點算及確認後，共收到12,969份有效的申請表，超額認購接近30倍。當中白表88%，一人申請有7,578份，佔總申請逾半；另有50份申請屬房協屋邨重建計劃影響居民。

房協指，「朗然」項目422個單位中，會預留其中85個單位供受房協屋邨重建計劃影響的居民優先認購，在扣除他們成功選購的單位後，房協會邀請其他合資格申請者分組揀選餘下的單位，每組獲邀出席揀樓的申請人當中，綠、白表的比例為4:6。一人申請者有兩成配額，綠、白表各佔一成。

▼房協居屋「朗然」抽籤結果▼



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房協將於本月下旬起根據電腦抽籤排列的優先次序，安排與白表申請人面見以審核其申請。符合資格的申請人預計最快可於今年第二季開始按其申請類別的優先次序分組選購單位。